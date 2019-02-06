CHP İzmir adayı Tunç Soyer'den PKK ve hendek iddiasına yanıt!

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, CHP İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer hakkında hendek eylemlerine destek verdiğini iddia ederek, "Soru işaretleri orada dururken, bizim onunla hiç bir şey olmamış gibi gidelim de yemek yiyeyim diye bir şey yapmamız şu an için mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.

Tunç Soyer, PKK'ya dair açıklamaları olduğu iddiası ve babasıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

"Ben bunlardan usandım ama birileri sürekli gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi, PKK ile ilgili böyle bir açıklamam olmadı. Ne de ima yaptım. Hiçbir açıklamamı da bulamazlar. Babamla ilgili şu kadarını söyleyeyim. İzmir'in gündeminde bu meseleler yok" diyen Soyer önlerinde kısa bir süre olduğunu ve kampanyalarını hep birlikte yürüteceklerini belirterek şunları söyledi:

HİÇBİR AÇIKLAMAMI DA BULAMAZLAR: Başkan adayı Soyer açıklamalarının ardından basın mensuplarının PKK'ya yönelik geçmişteki açıklamaları ve babasıyla ilgili soruları da yanıtladı. Soyer, "Ben bunlardan usandım ama birileri bunları sürekli gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi, PKK ile ilgili böyle bir açıklamam olmadı. Ne de ima yaptım. Hiçbir açıklamamı da bulamazlar" ifadelerini kullandı.

İZMİR'İN GÜNDEMİNDE BU MESELELER YOK: CHP'nin adayı babası Nurettin Soyer hakkında ise şunları söyledi: "Babamla ilgili şu kadarını söyleyeyim: İzmir'in gündeminde bu meseleler yok. İzmir'in gündemine, Türkiye'nin gündemine bu meseleleri getirmek, asıl gündemden insanları uzaklaştırmak içindir. Seçime gidiyoruz. Adayların anlattıklarını, vizyonlarını ölçülmesi yerine adeta bu gerçek reel gündemden uzaklaştırmak için siyasi kutuplaşmalı kampanya yürütmek isteniyor. Bu konuşmaların artık haksızlık olduğunu düşünüyorum.

AŞAĞIDAKİ BÜYÜK KÜTLE, 8 YIL SÜRECEK EKONOMİK SIKINTIYA TAŞIYACAK: Türkiye büyük ekonomik krizin arifesinde büyük buzdağı üzerimize geliyor. Döviz dalgalanmalarıyla ilgileniyoruz. Aşağıdaki büyük kütle, 8 yıl sürecek ekonomik sıkıntıya taşıyacak. Öyle görünüyor. O kadar büyük ekonomik krizle karşı karşıyayız. Neredeyse yarı yarıya yoksullaşacağız. Krizle yüzleşmekte olan ülkenin çok daha büyük kucaklaşmaya ihtiyacı var. Kutuplaşma ayrışma yabancılaşma süreçlerinin hepsini geride bırakmak zorunda. İzmir'de bir ortak gelecek ütopyasını hayata geçirmeye çalışacağız."

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