  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYılın En İyi Eğitim Kurumu Ödülü Gökyüzü'nün
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP İzmir adayı Tunç Soyer'den PKK ve hendek iddiasına yanıt!

CHP İzmir adayı Tunç Soyer'den PKK ve hendek iddiasına yanıt!

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi'nin hendek eylemlerine destek verdi dediği CHP'nin İzmir belediye başkan adayı Tunç Soyer'den hendek ve PKK'ya destek iddialarına yanıt geldi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 06-02-2019 15:51 - Güncelleme: 06-02-2019 15:51

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, CHP İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer hakkında  hendek eylemlerine destek verdiğini iddia ederek, "Soru işaretleri orada dururken, bizim onunla hiç bir şey olmamış gibi gidelim de yemek yiyeyim diye bir şey yapmamız şu an için mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.

Tunç Soyer, PKK'ya dair açıklamaları olduğu iddiası ve babasıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

"Ben bunlardan usandım ama birileri sürekli gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi, PKK ile ilgili böyle bir açıklamam olmadı. Ne de ima yaptım. Hiçbir açıklamamı da bulamazlar. Babamla ilgili şu kadarını söyleyeyim. İzmir'in gündeminde bu meseleler yok" diyen Soyer önlerinde kısa bir süre olduğunu ve kampanyalarını hep birlikte yürüteceklerini belirterek şunları söyledi:

HİÇBİR AÇIKLAMAMI DA BULAMAZLAR: Başkan adayı Soyer açıklamalarının ardından basın mensuplarının PKK'ya yönelik geçmişteki açıklamaları ve babasıyla ilgili soruları da yanıtladı. Soyer, "Ben bunlardan usandım ama birileri bunları sürekli gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi, PKK ile ilgili böyle bir açıklamam olmadı. Ne de ima yaptım. Hiçbir açıklamamı da bulamazlar" ifadelerini kullandı.

İZMİR'İN GÜNDEMİNDE BU MESELELER YOK: CHP'nin adayı babası Nurettin Soyer hakkında ise şunları söyledi: "Babamla ilgili şu kadarını söyleyeyim: İzmir'in gündeminde bu meseleler yok. İzmir'in gündemine, Türkiye'nin gündemine bu meseleleri getirmek, asıl gündemden insanları uzaklaştırmak içindir. Seçime gidiyoruz. Adayların anlattıklarını, vizyonlarını ölçülmesi yerine adeta bu gerçek reel gündemden uzaklaştırmak için siyasi kutuplaşmalı kampanya yürütmek isteniyor. Bu konuşmaların artık haksızlık olduğunu düşünüyorum.

AŞAĞIDAKİ BÜYÜK KÜTLE, 8 YIL SÜRECEK EKONOMİK SIKINTIYA TAŞIYACAK: Türkiye büyük ekonomik krizin arifesinde büyük buzdağı üzerimize geliyor. Döviz dalgalanmalarıyla ilgileniyoruz. Aşağıdaki büyük kütle, 8 yıl sürecek ekonomik sıkıntıya taşıyacak. Öyle görünüyor. O kadar büyük ekonomik krizle karşı karşıyayız. Neredeyse yarı yarıya yoksullaşacağız. Krizle yüzleşmekte olan ülkenin çok daha büyük kucaklaşmaya ihtiyacı var. Kutuplaşma ayrışma yabancılaşma süreçlerinin hepsini geride bırakmak zorunda. İzmir'de bir ortak gelecek ütopyasını hayata geçirmeye çalışacağız."

Zeybekçi'nin olay Tunç Soyer iddiası İsmail Küçükkaya araya girdi

Tunç Soyer kimdir babası ortalığı karıştırdı eşi ve çocuklarına bakın

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP İzmir adayı Tunç Soyer'den PKK ve hendek iddiasına yanıt! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • akdenizli 06 Şubat 2019 16:00 dilin kemiği yok, nasıl olsa Türk halkıda balık hafızalı ya, ilgim yok beyanatımı da bulamazsınız dersin. illaki beyanat mı gerek o dönem izlediğiniz yol, verdiğiniz dolaylı mesajları bu halk anlamadı mı sanıyorsun. Ha bir de suç babadan oğula geçmez meselesi var. evet geçmez ama babanın yaptıklarını savunursan onun kadar sen de suçlusun çünkü ortada bir insanlık suçu var babanın işlediği.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro