CHP İzmir adayı Tunç Soyer'den AK Partili isme davet!

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Soyer, "Sizsiz bu iş olmaz" dediği Kocaoğlu'ndan "Hep birlikte çalışıp başaracağız” yanıtını aldı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu, eşi Neptün Soyer ile birlikte ziyaret etti. Kocaoğlu tarafından başkanlık girişinde karşılanan Soyer çifti, Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu'na iletilmek üzere çiçek takdim etti.

SİZSİZ BU İŞ OLMAZ: Kocaoğlu'nun verdiği hizmetlerle 15 yılda kente büyük katkılar koyduğunu ifade eden Soyer de "Sizsiz bu iş olmaz. 15 yıldır verdiğiniz emeklerle yola çıkarak ileriye gitmeye çalışacağız. Şimdiye kadar demokrasinin en güzel örneklerini verdi İzmir. Bundan sonra son 2 ayı tüm gücümüzle İzmir'in oy potansiyelini daha artıracak çalışmalar yapacağız. Size çok ihtiyacımız var bu kampanya sürecinde" dedi.

ZEYBEKCİ'Yİ YEMEĞE DAVET EDECEĞİM: AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'yi Kemeraltı'nda yemek yemeye davet edeceğini dile getiren Soyer, "Ben daha davet etmedim. Sadece niyet ettim. Daha sormadım. Bugün arayacağım daveti yapacağım o zaman cevabı hep beraber duyarız" açıklamasında bulundu.

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