CHP-İyi Parti görüşmesinden ilk görüntüler geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in, Kılıçdaroğlu görüşmesin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nu CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen Çıray karşıladı.

CHP-İyi Parti görüşmesinden ilk görüntüler geldi

2019 seçim ittifakı için siyasi partilerde görüşme hareketliği devam ediyor. AK Parti-MHP ittifakının kesinleşmesinin ardından CHP-SP ve İYİ Parti'nin biraraya gelerek 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kuracakları gündeme gelmişti. Saadet Partisinin ardından CHP ile İyi Parti arasında ilk temas bugün gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte İyi Parti binasına geldiler. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu ve heyetini odasının kapıdsında karşıladı. Kılıçdaroğlu'nu bina girişinde karşılayanlar arasında ise, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Aytun Çıray da yer aldı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde İyi Parti ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını açıklamıştı.

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CHP-İyi Parti görüşmesinden ilk görüntüler geldi

Karamollaoğlu “İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır” açıklamasını yapmıştı. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinden çıkacak olan kararda. İki liderin İyi Parti Genel Merkezindeki görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçmeleri bekleniyor.

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CHP-İyi Parti görüşmesinden ilk görüntüler geldi

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CHP-İyi Parti görüşmesinden ilk görüntüler geldi

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