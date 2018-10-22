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CHP-İyi Parti anlaştı! İşte ortak Ankara adayı

CHP-İyi Parti anlaştı! İşte ortak Ankara adayı

Kulislerde, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için CHP ve İYİ Parti'nin Mansur Yavaş isminde anlaştığı iddia edildi. Buna göre Yavaş, Ankara'da İYİ Parti'den aday olacak.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 08:59 - Güncelleme: 22-10-2018 08:59

AK Parti ve MHP'nin yerel seçim ittfakı görüşmeleri sürerken, CHP ve İYİ Parti'nin de birlikte hareket edeceği söylentileri kulisleri hareketlendirdi. ‘ Millet İttfakı'nda da beraber çalışan iki partinin seçimlerde birbiriyle yarışacak adaylar çıkarmayacağı, Ankara'da İyi Parti'nin adayı olacağı kuvvetli bir şekilde dillendirilen Mansur Yavaş'ın karşısına CHP'nin aday çıkarmayacağı konuşuluyor.

İYİ PARTİ DİĞER İLLERDE GÜÇLÜ ADAY ÇIKARMAYACAK
İYİ Parti'nin de buna karşılık CHP'nin karşısına 29 büyükşehirin bir çoğunda ve çeşitli ilçelerde güçlü aday çıkarmayarak destek vereceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre siyasi partilerde aday belirleme süreci sürerken kulislerde iktidara karşı muhalefet cephesinin de el altından görüşmeler yaptığı konuşuluyor. İYİ Parti 'nin Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 2014 seçimlerinde CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı aday göstereceği dillendiriliyor. Kulislerde CHP'nin Yavaş'ın karşısına aday çıkarmayarak destek vereceği söyleniyor.

İYİ Parti'nin 29 büyükşehir içerisinde Mersin ve Manisa gibi parti tabanına güvendiği şehirlerde güçlü adaylar çıkaracağı, diğer il ve ilçelerde ise profili düşük adaylar çıkararak CHP'yi destekleyeceği belirtiliyor. Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Akşener'in işbirliğine sıcak baktığı öğrenilirken parti tabanının ittifak noktasında sıcak davranmadığı söyleniyor.

ÜSKÜDAR İÇİN MUHAMMET ÇAKMAK İSMİ KONUŞULUYOR
Parti kulislerinde Üsküdar Belediye Başkanlığı için CHP meclis üyesi Dr. Muhammet Çakmak'ın ismi konuşuluyor. Çakmak'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği söylenirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun belediye meclis üyeleri ile yaptığı toplantıda Çakmak'a sıcak bakmadığı öğrenildi.

ÜMRANİYE İÇİN ŞENER
Bakırköy Belediye Başkanlığı için İYİ Parti'den adayı adayı olacağı söylenen Ateş Ünal Erzen'in CHP ve İYİ Parti arasında olası bir ittifakta aday gösterilip gösterilmeyeceği ise belirsiz. CHP'nin özellikle AK Parti tabanının hâkim olduğu ilçelerde milletvekillerini aday göstereceği konuşulurken, Ümraniye Belediyesi için AK Parti'nin kurucularından olan ve halen CHP Konya milletvekilliği yapan eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in aday gösterileceği belirtiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • MANSUR BEY İYİ BİRİ GÖZÜKÜYOR... 22 Ekim 2018 09:55 'İYİ BİR ÜLKÜCÜ İYİ BİR SOSYAL DEMOKRAT,İYİ BİR SOSYAL DEMOKRAT İYİ BİR ÜLKÜCÜ,İYİ BİR MÜSLÜMAN İYİ BİR SOSYAL DEMOKRATTIR'.ÇÜNKÜ;SOSYAL=HALKI DÜŞÜNEN,DEMOKRAT=ADİL DAVRANAN DEMEKTİR ÖZETLE.HERKES BU GÖZLE BAKMALIDIR.YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA;MÜSLÜMANLIĞI EN İYİ UYGULAYAN ÜLKE DANİMARKA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞLARDI.

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