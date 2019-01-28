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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından attığı 2 tweetle il başkanlığı görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı. Kaftancıoğlu İstanbul ilçe aday listesindeki bazı isimleri istemediği için istifa kararı almıştı

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 22:46 - Güncelleme: 28-01-2019 00:48

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifasını geri çekti. İstanbul'un tüm ilçelerinin yer aldığı aday listesine İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi. Kaftancıoğlu listedeki bazı isimleri istemediği bu nedenle de istifa kararı almıştı. Kaftancıoğlu saatler sonra istifa kararından döndü.

Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.

2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara dönüşünde İstanbul İl Teşkilatı ile yaptığı yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla istifa kararından vazgeçtiğini ve görevinin başında olduğunu açıkladı. Kaftancıoğlu, yapılan toplantının ardından partililerle bir araya gelerek süreci değerlendirdi. 

"ÖRGÜTÜN SESİNİ YUKARIDA YETERİ KADAR YANSITAMADIĞIMI DÜŞÜNDÜM"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenme sürecinde yaşananlara değinen Kaftancıoğlu, "İstanbul'u kazanacak büyükşehir başkanımız da hala çalışmalarına devam ediyor gecenin bu saati itibariyle. Ve ben aynı şeyi 39 ilçe belediye başkan adaylarımız belirlenirken de yapacağımızı düşündüm ve bunun içinde hepiniz çok yoruldunuz. Ben, il yöneticisi arkadaşlarım, ilçe başkanı arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Ama ne yazık ki, sihirli bir değneğimiz yok. Her şey bir anda değişmiyor. Hep başaracağımıza inanıp, bu süreci hep birlikte, sağlıklı götüreceğimizi düşünürken, ilçe belediyelerimizin belirlenmesi, isimlerin hiç bir önemi yok arkadaşlar, kim olduğunun yada olmadığının hiç bir önemi yok. Ama ben örgütün sesini yukarıda yeteri kadar yansıtamadığımı düşündüm bugün"

"İSTİFA KARARINI KENDİM ALDIM"
İstifa kararını bireysel olarak kendisinin aldığını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Ben sorumluluğum olan İstanbul'da en azından benim tanıklığını ettiğim, tam bir yıldır çalışan, ama gerçekten çalışan örgütün sesini orada yansıtamamamın bende yarattığı moral motivasyon bozukluğudur. Ve biraz önce arkadaşlarımın çok haklı bir eleştirileri oldu. O anki duygu ve düşüncemle de bireysel böyle bir yorum yaptım. Sonuçta durum değişmedi aynı kanaatteyim. Çünkü İstanbul örgütünün adaylar belirlenme sürecinde, ilçe belediye başkan adayları belirlenme sürecinde fikri tam olarak yukarıya yansıtılamamıştır ve bunun tek sorumlusu da benimdir. Hiç bahane bulmaya gerek yok. Bu konuda bahane üretmeye gerek yok" 

"BÖYLE BİR KARARI TEK BAŞINA ALMAMAM GEREKİYORDU"
İl yönetiminin kendisine yönelik haklı bir eleştirisinin de olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, "Ama böyle bir kararı da yalnız başıma almamam gibi, en azından hayatın her alanında ortak karar alan, ortak akla inanan bir il başkanı olarak almamam gerektiğini il yöneticisi arkadaşlarım da uzun süren toplantının sonucunda ikna ettiler ve haklı olduklarını da kabul ettim"

Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyleydi:

"Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım. "

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 07:23 Kaçan kurtulur kaçın gardaş,bunlara yüzde doksan dokuzu müslüman olan ülke 90 senedir iktidarı vermiyor,gelişleri hep zorla darbeyle ABD yle olmuştur,teröre destek vermek insanlık suçudur,kaçın kurtulun bunlardan

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