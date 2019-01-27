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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa etti!

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Parti yetkilileri, Kaftancıoğlu'nun istifasını doğrularken, istifanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 22:46 - Güncelleme: 27-01-2019 22:50

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım. "

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İSTİFAYI DOĞRULADI

CHP İstanbul İl Başkanlığından Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifasıyla ilgili açıklama yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun şahsi Twitter hesabından yaptığı istifa açıklaması doğrudur. Şu an için başka bir açıklama yapılmayacaktır" denildi.

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