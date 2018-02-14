  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP İstanbul adayı kulislere sızan o isim

CHP İstanbul adayı kulislere sızan o isim

CHP İstanbul adayı belli oldu mu? 2019 seçimlerine doğru ana muhalefet partisinden yansıyan bomba kulisi Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer köşe yazısında aktardı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-02-2018 14:53 - Güncelleme: 14-02-2018 14:53

CHP İstanbul adayı Yasemin Öner Cankurtaran mı olacak? Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin İstanbul belediye başkanlığı için Yasemin Öney Cankurtaran'ı, İzmir için de Kamil Okyay Sındır'ı düşündüğünü yazdı.

CHP'de kurultayın ardından gözler yine belediyelere ve yerel seçim için konuşulan isimlere çevrildi. İddiya göre CHP, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yasemin Öney Cankurtaran'ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Prof. Kamil Okyay Sındır'ı gündemine aldı. Bayer'in "Zamlara karşı Türkler evde rakı üretimine geçti" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, CHP 36. Olağan Kurultayı’nda PM’yi oluştururken yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamasının sebebinin Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimler üzerinde yaptığı ‘hesap’ olduğu ortaya çıktı.

CHP liderinin tavsiyesiyle Parti Meclisi'ne aday olmayan bu iki isim, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır idi. Cankurtaran’ın İstanbul, Sındır’ın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda değerlendirileceği kulislere yansıdı.

Sındır’ın yaptığı basın açıklaması bunu teyit ederken, öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bir tarafı Rumelili olan Cankurtaran’ı geçen dönem MYK üyeliğinde yerel yönetimlere yönelik birçok sosyal projede görevlendirerek bu sürece resmen ön hazırlık yaptığı da dikkat çekmişti. Tarım profesörü olan Sındır, bir dönem Bornova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra son seçimlerde parlamentoya girmişti."

YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN KİMDİR?
CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Önet Cankurtaran 1970 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. bir röportaj’da göçmen bir ailenin kızı olduğunu belirten Yasemin Önet 8 şehir ve 13 okulun ardından Diyarbakır Lisesini bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

Dinler Tarihi üzerine Lisans yapmıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde özel öğrenci kontenjanından 4 sene dinler tarihi okumuştur. Çok iyi Kur’an okuduğunu belirten Yasemin Önet’in eşi Karadeniz’lidir.

Babasının hacı olduğunu ve babasının görevi nedeni ile bulunduğu Irak’ta Arapça, İsrail’de İbranice ve Almanya’da Almanca öğrenmiştir. Ayrıca Diyarbakır’da bulunduğu sürede azda olsa Kürtçe konuşabildiğini ama özellikle Kürtçe konuşulanları daha iyi anladığını belirtmiştir. Evli ve bu evliliğinden bir evladı olan Yasemin Öney Cankurtaran yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, iki yıl önce Habertürk'e konuşmuş ve kendisini böyle anlatmıştı:

“Göçmen bir ailenin kızıyım, eşim Karadenizli. Tipik bir Türkiyeliyim. 8 şehir, 13 okuldan sonra Diyarbakır Lisesi’nden mezun oldum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Türkiye birincisi olarak girdim. Çok iyi bir sermaye piyasası uzmanıyım. Terörle mücadele ve siyasi politikalarda algı yönetimi, terörün kaynakları, dinler tarihi üzerine yüksek lisans yaptım.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP İstanbul adayı kulislere sızan o isim haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Uzmana Bak 14 Şubat 2018 15:09 Bu da mı Sermaye Piyasası Uzmanı? SPK uzmanı olan eşi de piyasayı epey bir sallamıştı. Yönettiği portföye yatırım yapan kişilerin parasını bir masa iki sandalye şirketlere yatırıp buharlaştırmıştı. Hadi İstanbul iyisin iyi, Belediyenin yarısını buharlaştırırlar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat