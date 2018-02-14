CHP İstanbul adayı kulislere sızan o isim

CHP İstanbul adayı Yasemin Öner Cankurtaran mı olacak? Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin İstanbul belediye başkanlığı için Yasemin Öney Cankurtaran'ı, İzmir için de Kamil Okyay Sındır'ı düşündüğünü yazdı.

CHP'de kurultayın ardından gözler yine belediyelere ve yerel seçim için konuşulan isimlere çevrildi. İddiya göre CHP, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yasemin Öney Cankurtaran'ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Prof. Kamil Okyay Sındır'ı gündemine aldı. Bayer'in "Zamlara karşı Türkler evde rakı üretimine geçti" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, CHP 36. Olağan Kurultayı’nda PM’yi oluştururken yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamasının sebebinin Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimler üzerinde yaptığı ‘hesap’ olduğu ortaya çıktı.

CHP liderinin tavsiyesiyle Parti Meclisi'ne aday olmayan bu iki isim, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır idi. Cankurtaran’ın İstanbul, Sındır’ın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda değerlendirileceği kulislere yansıdı.

Sındır’ın yaptığı basın açıklaması bunu teyit ederken, öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bir tarafı Rumelili olan Cankurtaran’ı geçen dönem MYK üyeliğinde yerel yönetimlere yönelik birçok sosyal projede görevlendirerek bu sürece resmen ön hazırlık yaptığı da dikkat çekmişti. Tarım profesörü olan Sındır, bir dönem Bornova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra son seçimlerde parlamentoya girmişti."

YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN KİMDİR?

CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Önet Cankurtaran 1970 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. bir röportaj’da göçmen bir ailenin kızı olduğunu belirten Yasemin Önet 8 şehir ve 13 okulun ardından Diyarbakır Lisesini bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

Dinler Tarihi üzerine Lisans yapmıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde özel öğrenci kontenjanından 4 sene dinler tarihi okumuştur. Çok iyi Kur’an okuduğunu belirten Yasemin Önet’in eşi Karadeniz’lidir.

Babasının hacı olduğunu ve babasının görevi nedeni ile bulunduğu Irak’ta Arapça, İsrail’de İbranice ve Almanya’da Almanca öğrenmiştir. Ayrıca Diyarbakır’da bulunduğu sürede azda olsa Kürtçe konuşabildiğini ama özellikle Kürtçe konuşulanları daha iyi anladığını belirtmiştir. Evli ve bu evliliğinden bir evladı olan Yasemin Öney Cankurtaran yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, iki yıl önce Habertürk'e konuşmuş ve kendisini böyle anlatmıştı:

“Göçmen bir ailenin kızıyım, eşim Karadenizli. Tipik bir Türkiyeliyim. 8 şehir, 13 okuldan sonra Diyarbakır Lisesi’nden mezun oldum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Türkiye birincisi olarak girdim. Çok iyi bir sermaye piyasası uzmanıyım. Terörle mücadele ve siyasi politikalarda algı yönetimi, terörün kaynakları, dinler tarihi üzerine yüksek lisans yaptım.”