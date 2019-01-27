  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP ile ittifak İYİ Partiye istifa getirdi Mersin'de toplu istifa

CHP ile ittifak İYİ Partiye istifa getirdi Mersin'de toplu istifa

İYİ Parti Mersin İl Başkanı İbrahim Özel'in de arasında olduğu bir grup partiden istifa ettiklerini açıkladı. Özel gerekçe olarak ise CHP ile yapılan ittifakı gösterdi. Yola çıkanların değil yolda karşılaşılanların aday yapıldığı ileri sürüldü.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 27-01-2019 16:25 - Güncelleme: 27-01-2019 16:25

İYİ Parti Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, basın toplantısı yaptı. Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in arkasından il il, ilçe ilçe gezdiklerini söyledi.

Toplumu birleştirmek, milliyetçi, Atatürkçü ve cumhuriyetin kuruluş felsefesine bağlı olarak milli değerlerden taviz vermeyen bir anlayışla İYİ Parti'yi kurduklarını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Partimiz halkımız tarafından büyük bir umut kaynağı oldu. Tüm anketlerde yüzde 22'nin üzerinde bir oy potansiyeline sahip olarak siyasi hayatta yerini aldı ancak oluşturulan parti yönetimi büyük hata yaptı. 24 Haziran seçiminde hazırlanan listeler partimizin ve emektar tabanımızın hakkıydı. Tanınmamış isimler ve illerin tasvip etmediği kişiler listeler kondu.

YOLA ÇIKANLAR İLE YOLDA KARŞILAŞANLAR
Yola çıkanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük vefasızlık gösterildi. Bu durum tabanı küstürdü. İttifakta CHP'nin yer alması AK Parti'den gelecek oyları engelledi. 24 Haziran'da kimsenin ummadığı bir sonuç elde edildi. Yani partimiz kaybetti. Geleceğimizin teminat altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde biz siyasiler üzerimize düşeni yapıp toplumu aydınlatmalıyız. İYİ Parti, CHP, HDP safında bu millete fayda sağlanamayacağına kanaat getirmiş bulunmaktayız."

Özel, bazı milletvekili aday adaylarının da arasında bulunduğu bir grup partili olarak istifa ettiklerini söyledi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP ile ittifak İYİ Partiye istifa getirdi Mersin'de toplu istifa haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro