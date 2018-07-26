CHP il başkanlarından ortak kurultay açıklaması

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi. Sabah saatlerinde CHP'nin eski genel merkezi olan Bülent Ecevit Parti Okulu'nda bir araya gelen il başkanları, yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Yaptıkları toplantının ardından ortak bildiriyi imzalayan il başkanları, daha sonra bu metni basın mensuplarıyla paylaştı. Ortak bildiriyi okuyan Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener okudu.

"İmza süreci partimize zarar vermektedir": "OHAL'i olağanlaştıran, kalıcı bir OHAL devleti kurmayı hedefleyen iktidarın uygulamaları ortadayken, partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir." görüşünü savunan Güvener, şunları kaydetti:

"Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, kamuoyu önünde, sosyal medya ve basın açıklamaları ile yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kurultay talebi demokratik bir hak olmakla birlikte, seçim öncesi ve seçim sürecinde partimize kapalı olan medya mecraları, parti içi tartışmaları ekranlara taşımakta, tek adam yönetimi ve yandaşları, parti içerisindeki bu tartışmaları ellerini ovuşturarak zevkle ve keyifle izlemektedir. Bu durum iktidarın Cumhuriyet Halk Partisine dönük yürütmekte olduğu algı operasyonunun boyutunu açıkça göstermektedir.

24 Haziran seçimleri sonrasında daha seçim sonuçları analiz edilmeden, tartışılmadan, değerlendirilmeden bir olağanüstü kurultay çağrısı yapılması ve bu çalışmanın sosyal medya, basın ve kamuoyu üzerinden sürdürülmesi doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan ziyade birlik, beraberlik ve sorumluluk içinde bu karanlık süreçten çıkabilmemizdir. Sorumluluk sahibi her partilimizin parti içi iktidar mücadelesini ve olağanüstü kurultay tartışmalarını bir kenara bırakarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaktan vazgeçmesi ve partimizi yerel seçimlerde başarıya taşıyacak olgunlukta davranması gerekmektedir."

Rıfkı Güvener, bildiriyi okuduktan sonra, bildiriye imza veren CHP İl başkanları olarak tüm CHP'lileri tarihi bir sorumlulukla birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet etti.

İstanbul, İzmir ve Ankara imza verdi: Güvener daha sonra ise bildiriye imza veren il başkanlarının isimlerini tek tek okudu. Güvener'in okuduğu listeye göre aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa ve Antalya'nın da bulunduğu 59 il başkanı söz konusu bildiriyi imzaladı.

Bildiride imzası olmayan il başkanları ise şunlar:"Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova."