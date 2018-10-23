CHP-HDP anlaşması ifşa oldu! Tuncay Özkan ile Celal Doğan buluştu...

YEREL seçim hazırlıklarını sürdüren CHP ile HDP'nin gizli ittifak için anlaştıkları iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre CHP, oy karşılığında HDP'li isimlere başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerini verecek. Akşam gazetesi, gizli ittifak anlaşmasının CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile HDP'li Celal Doğan'ın Taksim'deki lüks otelin restoranında yaptığı pazarlıkta şekillendiğini duyurdu.

İL VE İLÇE BAŞKANLARINA TAM YETKİ... "Yapılan sıkı pazarlık sonucu CHP, HDP'ye önemli tavizler ve görevler vaat etti" denilen Akşam'ın haberinine göre, "CHP'li yöneticiler inkar etse de HDP ile ittifak görüşmeleri için il ve ilçe başkanlarına tam yetki verildi. İstanbul, Doğu ve Güneydoğu'daki iller için pazarlıklar yapıldı."

CHP'NİN SINIRDA OLDUĞU İLLERDE HDP DEVREYE GİRECEK... Tuncay Özkan-Celal Doğan arasında varılan anlaşmaya göre, CHP'nin sınırda olduğu ve az oy aldığı il ve ilçelerde HDP'liler devreye girecek. HDP'li il ve ilçe başkanları parti üyelerine ‘oyları CHP'ye verin' telkininde bulunacak. HDP oy desteği karşılığında CHP'nin seçildiği belediyelerde başkan yardımcılığı, genel sekreterlik görevlerine getirilecek...

İŞTE O ANLAŞMANIN DETAYLARI...

- HDP'liler başkanlık seçiminde CHP'nin adayına oy atacak, meclis üyeliğinde ise kendi adaylarına oy verecek. CHP'nin karşısındaki HDP'li adayın profili düşük seçilecek.

- İttifakta İstanbul öncelik. Yerel seçimlerle ilgili İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, süreci ilçe başkanlarıyla birlikte yürütecek. CHP il yönetimi İstanbul'da oy oranı yüzde 18-20 bandında olduğu Esenyurt ve Sancaktepe gibi ilçelerde koşulsuz HDP ile birlikte hareket etme kararı aldı.

- HDP'ye bu ittifakın karşılığı olarak belediye başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği kontenjanı verilecek.

- İstanbul'da Kürt seçmenin en çok yaşadığı bu iki ilçede aday yapılacak kişilerin HDP'ye de hitap edecek, Doğu ve Güneydoğu illerinden olacak.

- HDP'ye öncelik olarak meclis üyeliği kontenjanı ve en az bir tanesinin başkan yardımcılığı verilecek.