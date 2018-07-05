CHP Genel Merkez karar verdi! Olağanüstü kurultay...

Muharrem İnce'nin "Kemal Kılıçdaroğlu'na sen onursal başkan ol ben de genel başkan olayım dedi" çıkışının ardından olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi. MYK sonrası açıklama yapan Genel başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Parti Merkez Yönetim Kurulu karar verdi olağanüstü kurultay yok" dedi.

GÜNDEMİMİZDE KURULTAY YOK... "CHP Genel Merkezi'nin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur, yerel seçimlere hazırlanacağız" diyen Parti Sözcüsü Tezcan, "Seçimlerde alınan oylar birlikte değerlendirilmelidir. Adayının aldığı oy da partinin aldığı oy da birlikte değerlendirilmelidir. Kurultay çağrıları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesi önündeki en büyük engeldir" dedi.

İNCE'Yİ ADAY GÖSTEREREK Mİ HATA YAPTI?.. Muharrem İnce'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemekteki konuşmaları açıklamasının 'siyasi nezaketsizlik olduğunu' tekrarlayan Bülent Tezcan, olağanüstü kurultay isteyenlere "Sayın Genel Başkan Muharrem İnce'yi aday göstererek mi yanlış yaptı? Son 1 yılda Türk siyasetini yönlendiren hamleleriyle hata mı yapmıştır kı olağanüstü kurultay isteniyor" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 30 OY DA KILIÇDAROĞLU'NUN... Son dönemde CHP'nin aldığı oyların hepsinde Kılıçdaroğlu'nun politikalarının etkisi olduğunu belirten Bülent Tezcan, Muharrem İnce'nin 'onursal başkan ol' teklifi için de "Sayın Genel Başkan'ın herhangi bir ihsana ihtiyacı yoktur. Sayın Genel Başkan alınan yüzde 22 oyun da alınan yüzde 30 oyun da arkasındaki isimdir" karşılığı verdi.

Merkez Yönetim Kurulu'nun kurultay yapılmaması kararını oy birliğiyle aldığını belirten Tezcan, olağanüstü kurultay için imza toplanmasının normal olduğunu ancak yüzde 51 oranında imza toplanacağına inanmadıklarını söyledi.

BERBEROĞLU TEKRAR DOKUNULMAZLIK KAZANDI TAHLİYE EDİLSİN... Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden seçildiği için tekrar dokunulmazlık kazandığını belirten Bülent Tezcan, "Enis Berberoğlu'nun Yargıtay'da olan dosyası artık dokunulmazlık kapsamındadır. Berberoğlu hakkında derhal tahliye kararı verilmelidir" dedi.

Eren Erdem'in de hukuksuz bir biçimde tutuklandığını savunan Tezcan, Erdem'in 2 yıldır dokunulmazlığı olmadığını ve bu sürede 32 kez yurtdışına giriş çıkış yapmasına rağmen kaçmadığını söyledi. CHP Sözcüsü, Eren Erdem için de tahliye kararı verilmesini istedi.