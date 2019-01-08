CHP Fethiye başkan adayı 404 kişiyle istifa edip AK Parti'ye geçti

İki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, Mart 2019 seçimlerinde CHP Fethiye Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Keramettin Yılmaz, beraberindeki 4 CHP'li meclis üyesi ve 400 üyeyle birlikte partisinden istifa edip AK Parti'ye geçti. 'Ölene kadar AK Partiliyim" diyen Yılmaz, CHP genel merkezini de bombaladı. İşte Fethiye'deki şaşırtan olay:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve aday adaylarının hevesinin kırıldığını savunan Keramettin Yılmaz, Fethiye'nin de tek adama teslim edildiğini önü sürdü. "CHP'li dostlarımı, sizi üzdüğümü, bazı dostlarımı kırdığımı biliyorum" diyen Yılmaz şunları söyledi:

4 AY YALVARDIK : -Bu bizim suçumuz değil, 6 yıldır sürekli oyalama politikası yapıldı. Fethiye, Babadağ gibi tektir ama oyun kurucu tek değildir. Siz oyunu bozdunuz. Fethiye'yi seçeneksiz bırakmak istemedim. 20 yıldır tek adama bırakmamak için bugün bunu gerçekleştiriyor. CHP'lilerle yeniden kucaklaşacağız. 6 aydır genel merkezde başını kuma gömmüşler, adaylık verecekler. Genel Başkana söylüyorum, hevesimi kırdınız. İl teşkilatı, 4 milletvekili, ilçe teşkilatı tek ses çıkmıyor. Genel merkez tabanı görmüyor. 4 aydır yalvarıyoruz.