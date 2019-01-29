CHP Bayrampaşa teşkilatında toplu istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayrampaşa İlçe Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, Pazar günü gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında Bayrampaşa belediye başkan adayının belirlenmesi sonrası toplu istifa kararı aldı.

CHP Bayrampaşa Gençlik Kolları Başkanı Göktunç Şentürk ve Yönetim Kurulu üyeleri Pazar günü CHP PM sonrası belli olan adaya tepki göstermek için istifa etti.

"İSTANBUL VE BAYRAMPAŞA HAYALİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN VARIZ"

CHP Bayrampaşa Gençlik Kolları adına yapılan açıklamada,"Bugünden itibaren CHP Bayrampaşa Gençlik Kolu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak değil, partimizin yılmaz, yorulmaz birer üyeleri olarak İstanbul ve Bayrampaşa hayalimizi, hayata geçirmek için varız" denildi.