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CHP anket yaptırdı! Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim açık ara önde

CHP anket yaptırdı! Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim açık ara önde

24 Haziran 2018 seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı netleşmezken, CHP'nin yaptırdığı anketlerde bir isim öne çıktı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre anketlerde önde çıkan o isim kim?..

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 13:19 - Güncelleme: 19-04-2018 13:19

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı kim olacak?.. Uzun süredir erken seçim beklentisinde olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için anketler yaptırdığı ortaya çıktı. Bu anketlere göre en çok rağbet gören cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da bugün bir televizyon programında "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

ADAYLAR İÇİN ÖN SEÇİM ZOR... CHP, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde izleyeceği yöntemi, Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirleyecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uzun süredir erken seçim beklentisinde olan CHP'de, seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanması ile hareketlilik yaşanıyor. Şu ana kadar cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP'de, milletvekili adaylarının belirlenmesinde uygulanan yüzde 85 ön seçim şartının uygulanması ise zor görünüyor.

MERKEZ YOKLAMASI YAPILACAK... Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etmesi gereken partinin izleyeceği yöntem de PM ile belirlenecek. PM'nin gelecek hafta salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK'nın ardından toplanabileceği belirtiliyor. Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, MYK'de alınacak karar ve PM onayıyla milletvekili adayları merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek.

ANKETLERDEN KILIÇDAROĞLU ÇIKTI... CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için de kamuoyu yoklamaları ve anketler yaptırılıyor. Bu anketlerde ise ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı öğrenildi. Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.

BÜLENT TEZCAN ADAYI AÇIKLADI... Nitekim bu görüşünü defalarca dile getiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün de bir televizyon programında bu soruya, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur." yanıtını verdi. Öte yandan, CHP'nin seçim beyannamesinin hazırlanması için de hazırlıklara başlandığı öğrenildi.

İşte cumhurbaşkanı adayları! Erken seçimde bomba isimler var...İşte cumhurbaşkanı adayları! Erken seçimde bomba isimler var...İşte cumhurbaşkanı adayları! Erken seçimde bomba isimler var...İşte cumhurbaşkanı adayları! Erken seçimde bomba isimler var...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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