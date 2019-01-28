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CHP Ankara adayı Mansur Yavaş anket sonuçlarını açıkladı

CHP Ankara adayı Mansur Yavaş anket sonuçlarını açıkladı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yerel seçim anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben anket yaptırmadım. İlçe adayları belli olmayacağı için sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ancak yapılan anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor. Ben bunu sokakta görüyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 08:49 - Güncelleme: 28-01-2019 08:49

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, TV 5'te yayınlanan programa katıldı. Göreve gelmesi durumunda şeffaf belediyecilik sözü veren Yavaş, en büyük projesinin Ankara halkını mutlu etmek olduğunu ifade etti.

Ankara'da henüz bir anket yaptırmadığını ifade eden Yavaş, "Ben anket yaptırmadım. İlçe adayları belli olmayacağı için sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ancak yapılan anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor. Ben bunu sokakta görüyorum. Seçmen bana mutlaka aday olmalısın şeklinde yaklaştı.Ben bunun ekonomik yönden olduğunu düşünüyorum. Halkımız ekonomik yönden bezmiş. Gerekirse bazı projeleri erteleyeceğiz. Otobüs ücretlerini biz karşılayacağız yeter ki halkımız işine gitsin" dedi.

EN BÜYÜK PROJESİ ANKARALIYI MUTLU ETMEK
En büyük projesini de açıklayan Yavaş, "Benim en büyük projem Ankaralıyı mutlu etmek. Şehrin havası temiz olacak. Musluklardan içilecek su vereceksiniz. Önceliğimiz bunlardan. Bunun için mantıklı politikalar üretmelisiniz. Katılımcı belediyecilik ile halkın sorunlarını öğrenip, görüşlerini alacağız. Belediyede bir mobil uygulama olacak. Bunu ile belli algoritmalar ile her sokağın nabzını ölçüp anket yapabiliyorsunuz. En önemli sorunlardan biri kadın güvenliği çıktı. Trafikte gidip gelirken, karanlıkta yol alıyor. Parktaki ışıksızlıktan şikayet ettiler. Ulaşımı, toplu taşımayı çözmeliyiz. Öğrenci evlerine suyu yüzde yüzde 50 indirimli vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ŞEFFAF OLACAKSINIZ'
Ankara'da şeffaf bir yönetim olacağını dile getiren Yavaş, "Sayıştay raporlarına bakacak olursak, 2014 yılındaki raporda Ankara'nın borcu bilinmiyor. Şeffaf olacaksanız. Yaptığını her olay şeffaf olacak. Ben ilk defa bir uygulama yapacağım. Ödediğiniz paranın ne kadar nereye harcanıyor bunu göreceksiniz. Topluma hesap vermeye talibiz. Eğer hesap verebiliyorsanız daha rahat hareket edersiniz" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 09:26 Her seçimde 10 Puan önde hayalleri sonra başarısızlığa kılıf AKP hile yaptı.. Bıktık sizin gibi kokuşmuş siyasetçilerden..

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KİMDİR ?
Mansur Yavaş
MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 1955 Beypazarı Ankara doğumlu. Siyaset sahnesine Beypazarı Belediye Başkanlığı ile etkili bir giriş yapan Mansur Yavaş'ın asıl mesleği avukatlık. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Yavaş, vatani görevini askeri savcı olarak y

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