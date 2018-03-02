CHP Abdullah Gül'ü mü istiyor? O isim açıkladı

CHP Grup Başkan Özgür Özel ise parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

CHP’li Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasının CHP’nin kendi adayıyla değil de ortak bir adayla 2019’da seçime gideceği gibi algılandığının sorulması üzerine Özel, "Önümüzdeki cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden biri yaşanacak. O seçimlere yönelik olarak hiçbir ihtimali dışlama lüksümüz yok. İki türlü bir seçim olacak.

Bu iki türlü seçimin sonunda kazananın cumhuriyetçiler, demokrasiden ve parlamenter sistemden yana olanlar olması gerektiği ön şartımız. Bunun dışında herhangi bir şartımız yok. Tüm partiler ilk turda en yüksek oyu alacak kendi adaylarını çıkarmayı düşünebilir, değerlendirirler bu son derece saygın önemli bir duruştur. Buna itiraz etmemiz söz konusu olamaz. İkinci tura kalan ve bu cumhuriyet rejimini savunan adaydaki bir birleşme ve ilk turda herkesin kendi adayı ikinci turdaki birleşme çok akılcı bir önermedir reddedilemez.

HİÇBİR CHP'LİN İTİRAZ ETMEYECEĞİ BİR ADAY OLACAK: Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez. Ama CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz. CHP’nin kendi adayı noktasında hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz. Temenni ikinci turun sonunda kazanan adayın bizim adayımız olması yönündedir. Ama aday ilk turda kazanırsa ona da kimsenin itirazı olmaz. Hiçbir ihtimali dışlamıyoruz ama tek kriterimiz CHP’nin göstereceği adayın hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir aday olacağına herkes emin olabilir" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI



CHP’li Dursun Çiçek’in Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı adayının Abdullah Gül olmasını temenni ettiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Özel, "Dursun Bey’in kendisiyle de konuştum. Bir sohbet tarzında geliştiğini ve kişisel temennisi olduğunu söylüyor. Partinin böyle bir resmi görüşü elbette olamaz. Gündemi meşgul edecek yoğunlaşmaya gerek yok. Dursun Çiçek’in kişisel olarak yapmış olduğu değerlendirme, bir sohbet olarak orada bırakmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

BİZİM BİR İTTİFAKA İHTİYACIMIZ YOK



Özel, açıklamasına şöyle devam etti: "Kendilerini ittifaka muhtaç edenler ortada. Altlarına imza etmişler, çerçeveyi çizmişler. İttifaka muhtaç bir anlayışla karşı karşıyayız. Bizim bir ittifaka muhtaçlığımız, mecburiyetimiz yok. Tüm partilerle yan yana durabiliriz yan yana duruşumuz gökyüzündeki gökkuşağı gibidir. Birbirinin içine girmeden, karışmadan farklı olduğumuzun bilincinde ama durduğumuz yerinde farkındayız.

CHP İTTİFAK YAPACAK MI?

Cumhuriyetten ve demokrasiden yana duran herkesle farklı renklerdeki herkesle birlikte dururuz. Ama bu birbirimizin içine geçme anlamına hiçbir zaman gelmedi bundan sonra da gelmez. Ne HDP’yle, ne Saadet’le, ne İYİ Parti ile ne pek çok diğer partiyle birlikte de değiliz yan yanayız. Yan yana durduğumuz yeri çok net tarif ediyoruz . Cumhuriyete bağlılık sadakat ve demokrasi talebidir."

Dursun Çiçek'ten flaş Abdullah Gül çıkışı! Temenni ederiz...

Abdullah Gül aday mı olacak yakın arkadaşı Fehmi Koru yazdı