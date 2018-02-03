CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Mükerrer imza tartışması olay yarattı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin adaylığı için mükerrer imza tartışması yaşandı. İnce'nin genel başkan adaylığı için gerekli 126 imzayı aşarak 166 imza ile aday olduğu açıklanmıştı. İnce'nin adaylık konuşmasını yaptığı sırada 166 delegeden 2'sinin imzasını geri çektiği, 49 imzanın da mükerrer olduğu ortaya çıktı.

Muharrem İnce daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orada yeterli sayıda imza vardır. O mükerrer imzalar neden bana yazılıyor, Kemal Bey'e yazılmıyor. Öyle bir şey olmaz. Algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ben kurultayı aldım. Salonu gördüler, benim kurultayı alacağımı görüyorlar. Şuraya oynuyorlar; bak imzası bile yok, biz ona lütufta bulunuyoruz.