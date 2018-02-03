CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Mükerrer imza tartışması olay yarattı

CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Mükerrer imza tartışması olay yarattı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan Muharrem İnce'nin adaylığı için mükkerrer imza kullanıldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mükerrer imzaların İnce'ye yazılmasını önermesinin ardından sorun aşıldı. Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İnce'nin aday olduğunu açıkladı ancak Muharrem İnce, kürsüye çıkarak "Lütuf istemiyorum. Delegelerin özgür iradelerini istiyorum" dedi

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CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Mükerrer imza tartışması olay yarattı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin adaylığı için mükerrer imza tartışması yaşandı. İnce'nin genel başkan adaylığı için gerekli 126 imzayı aşarak 166 imza ile aday olduğu açıklanmıştı. İnce'nin adaylık konuşmasını yaptığı sırada 166 delegeden 2'sinin imzasını geri çektiği, 49 imzanın da mükerrer olduğu ortaya çıktı.

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CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Mükerrer imza tartışması olay yarattı

Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesinin ardından imza sorununun aşıldığı ve İnce'nin adaylığının kesinleştiği bildirildi. Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İnce'nin aday olabileceğini açıklamasının ardından kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Lütuf istemiyorum. Delegelerin özgür iradelerini istiyorum" açıklamasında bulundu. Tartışmanın ardından 2 ismin adaylığı kesinleşti.

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CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Mükerrer imza tartışması olay yarattı

Muharrem İnce daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orada yeterli sayıda imza vardır. O mükerrer imzalar neden bana yazılıyor, Kemal Bey'e yazılmıyor. Öyle bir şey olmaz. Algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ben kurultayı aldım. Salonu gördüler, benim kurultayı alacağımı görüyorlar. Şuraya oynuyorlar; bak imzası bile yok, biz ona lütufta bulunuyoruz.

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