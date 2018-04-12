Chloe Serdar Ortaç'ı aldattı mı? İhanet iddiasın yanıt!

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı

Uzun bir süre Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği konuşulan Chloe Loughnan'ın Arap şeyhinin oğlu ile o kulüp senin bu bar benim gezip eğlendiği iddiası ise çok konuşuldu. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaç, iddialar üzerine sessizliğini bozdu

Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

SERDAR DOĞRULADI: YEMEK YEMİŞLER AMA... Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda suskunluğunu bozdu. Eşinin Arap şeyhiyle yemek yediği iddialarını doğrulayan Serdar Ortaç, "Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor" şeklinde konuştu.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

'BÖYLE BİR ŞEY ASLA YAPMAZ' Boşanacakları yönündeki dedikodular hakkında da açıklamalarda bulunan popçu, "Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Böyle bir şey asla yapmaz. Öyle bir kadın değil. Boşanmamızı istiyorlar. Ama boşanmayacağım" dedi.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 7