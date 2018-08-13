Chloe Serdar Ortaç'a dansçılara sarılmayı yasaklamış!

Manavgatta düzenlenen festivalde sahne alan Serdar Ortaç'tan samimi bir itiraf geldi. Eskiden sahnede dansçılara sarılabildiğini söyleyen ortaç eşi Chloe'nin kendisine sahnede dansçı kızlara sarılmayı yasakladığını söyledi.

Chloe Serdar Ortaç'a dansçılara sarılmayı yasaklamış!

Serdar Ortaç Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Festivali'nde sahne aldı. Ortaç şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Sahnedeyken seyircilerle sohbet eden Serdar Ortaç, samimi itiraflarda bulundu. 45 yaşından sonra evlenerek mutluluğa kavuştuğunu söyleyen Ortaç, "Eskiden sahnede dansçılara sarılırdım. Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak." dedi.

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Chloe Serdar Ortaç'a dansçılara sarılmayı yasaklamış!

ANNESİ ESMER GELİN İSTİYORMUŞ: Öte yandan Serdar Ortaç, annesinin kendisinin esmer biriyle evlenmesini istediğini, ancak eşinin sarışın olduğunu belirterek; "Mecburen saçlarını boyatacağız. Yapacak başka bir şey yok" dedi.

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Chloe Serdar Ortaç'a dansçılara sarılmayı yasaklamış!

BENİM TİŞÖRTÜMÜN AYNISINI GÖRDÜM":Antalya'ya daha önce defalarca geldiğini, Manavgat'ta ise ilk kez konser vereceğini dile getiren Ortaç, "Geçerken caddeleri, insanları izledim. Mağazaların ne kadar çok olduğunu gördüm. Herkes gömlek, ayakkabı, çanta satıyor.

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Chloe Serdar Ortaç'a dansçılara sarılmayı yasaklamış!

Benim giydiğim tişörtün aynısını gördüm. Bu tişörtün aynısı var. Benimki dünya paraydı. Ağlamıştım aldığımda. Almanya'da Philippe Line'dan aldım. Burda aynısını gördüm. 40 lira mı, 100 lira mı ne.

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