Chloe Serdar Ortaç'a dansçılara sarılmayı yasaklamış!

Serdar Ortaç Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Festivali'nde sahne aldı. Ortaç şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Sahnedeyken seyircilerle sohbet eden Serdar Ortaç, samimi itiraflarda bulundu. 45 yaşından sonra evlenerek mutluluğa kavuştuğunu söyleyen Ortaç, "Eskiden sahnede dansçılara sarılırdım. Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak." dedi.
ANNESİ ESMER GELİN İSTİYORMUŞ: Öte yandan Serdar Ortaç, annesinin kendisinin esmer biriyle evlenmesini istediğini, ancak eşinin sarışın olduğunu belirterek; "Mecburen saçlarını boyatacağız. Yapacak başka bir şey yok" dedi.
BENİM TİŞÖRTÜMÜN AYNISINI GÖRDÜM":Antalya'ya daha önce defalarca geldiğini, Manavgat'ta ise ilk kez konser vereceğini dile getiren Ortaç, "Geçerken caddeleri, insanları izledim. Mağazaların ne kadar çok olduğunu gördüm. Herkes gömlek, ayakkabı, çanta satıyor.
Benim giydiğim tişörtün aynısını gördüm. Bu tişörtün aynısı var. Benimki dünya paraydı. Ağlamıştım aldığımda. Almanya'da Philippe Line'dan aldım. Burda aynısını gördüm. 40 lira mı, 100 lira mı ne.
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