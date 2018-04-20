Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a: Dünya'ya karşı biz aşkım

Serdar Ortaç’ın 2014’te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın iş için gittiği Miami’de bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu söylenmişti. Dün Instagram hesabından eşini öperken verdiği pozu paylaşan Chloe Loughnan, “Dünyaya karşı biz aşkım” yazdı. Serdar Ortaç da eşinin paylaşımını Instagram hesabından "Ve sonunda hanımı da çıldırttılar; “dünyaya karşı biz aşkım” Yıldız Savaşları VX" notuyla paylaştı.