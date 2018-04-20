Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a: Dünya'ya karşı biz aşkım

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, iki hafta önce iş için gittiği Miami'de bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Chloe, magazin basınına yansıyan bu iddialara inat Instagram hesabından eşine seslendi.

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a: Dünya'ya karşı biz aşkım

Serdar Ortaç’ın 2014’te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın iş için gittiği Miami’de bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu söylenmişti. Dün Instagram hesabından eşini öperken verdiği pozu paylaşan Chloe Loughnan, “Dünyaya karşı biz aşkım” yazdı. Serdar Ortaç da eşinin paylaşımını Instagram hesabından "Ve sonunda hanımı da çıldırttılar; “dünyaya karşı biz aşkım” Yıldız Savaşları VX" notuyla paylaştı.

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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a: Dünya'ya karşı biz aşkım

'BEN 'GİT SOYUN' DEMİYORUM!': Serdar Ortaç, Chloe'nin seksi pozları için "Ne yapayım, hanım model. Ben ‘git, soyun’ demiyorum ki! Pozlarından rahatsız olmuyorum. Zaten o durması gereken çizgiyi bilir. Tabii ki değerlerimize önem gösteriyoruz." demişti.

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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a: Dünya'ya karşı biz aşkım

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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a: Dünya'ya karşı biz aşkım

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