Chloe Loughnan çok kızacak! Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç'a olay çağrı

Kanal D'deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, Chloe Loughnan'a sitem edip Serdar Ortaç'a öyle bir tavsiye de bulundu ki bir anda magazin gündemine oturdu.

Chloe Loughnan çok kızacak! Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç'a olay çağrı

Evlendikten kısa bir süre sonra Adana'ya yerleşen ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Yeşilmen'in canlı yayında Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'a sitem ederek Ortaç'a verdiği tavsiye ise olay oldu.

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Chloe Loughnan çok kızacak! Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç'a olay çağrı

"Serdar Ortaç'ın eşine karşı böyle olmasına üzülüyorum bu kadar kendini ezilmesin" diyen Yeliz Yeşilmen, ardından Ortaç'a şu sözlerle çağrıda bulundu;

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Chloe Loughnan çok kızacak! Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç'a olay çağrı

"Evet güzel kadın ama Serdar o gidecek diye öyle çabalar sarf ediyor ki. Bence korkmasın, umurunda da olmasın Chloe'nin de onu sevdiğini düşünmüyorum. Seven kişi elini sımsıkı tutar, öper sayfasında bir paylaşım yapar. Onları Bodrum'da da gördüm çok güzel bir kız ama donuk ve her şeyi yanlış anlıyor...

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Chloe Loughnan çok kızacak! Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç'a olay çağrı

Serdar keşke hastalık zamanında onu daha çok seven sevgisiyle boğacak birini bulsaydı. Serdar'ı çok eskiden beri tanırım o karıyı kaybetmeyeceğim diye elini tutmalar, iltifat etmeler falan bu kadar kendisini ezdirmesine gerek yok. Benim gördüğüm tabloda Serdar Ortaç değil de sanki Chloe bir starmış gibi.

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