Chloe Loughnan çok kızacak! Yeliz Yeşilmen'den Serdar Ortaç'a olay çağrı

"Evet güzel kadın ama Serdar o gidecek diye öyle çabalar sarf ediyor ki. Bence korkmasın, umurunda da olmasın Chloe'nin de onu sevdiğini düşünmüyorum. Seven kişi elini sımsıkı tutar, öper sayfasında bir paylaşım yapar. Onları Bodrum'da da gördüm çok güzel bir kız ama donuk ve her şeyi yanlış anlıyor...