Chelseali yıldızdan Fenerbahçe'ye şok talep!

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de devam ediyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var?

Chelseali yıldızdan Fenerbahçe'ye şok talep!

GALATASARAY'DA PATO SESLERİ: Sarı-Kırmızılılar, Pato gibi ünlü bir yıldızı kadrosuna katıp hem taraftarını coşturmak hem de rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Bu nedenle de kulübü ile 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pato için başkan Mustafa Cengiz'in tüm şartların zorlanmasını istediği bildirildi.

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Chelseali yıldızdan Fenerbahçe'ye şok talep!

BEŞİKTAŞ’TA NKOUDOU SESLERİ: Siyah-beyazlılar Babel’in boşluğunu Fransız yıldızla dolduracak. Beşiktaş’ın Tottenham’da forma giyen Kevin Nkoudou ile ilgilendiği iddia edildi. Kartal’ın kiralama konusunda Ada ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu 23 yaşındaki sol açığın kısa süre içinde İstanbul’da olacağı da belirtildi.

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Chelseali yıldızdan Fenerbahçe'ye şok talep!

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR: Sparta Prag'ın 8 milyon Euro istediği 21 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro ile kapıyı açan Sarı-Kırmızılılar, Çek ekibini 7 milyon Euro'ya ikna etmek üzere. Fatih Terim'in çok istediği yıldız oyuncu için kıran kırana pazarlık sürerken transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

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Chelseali yıldızdan Fenerbahçe'ye şok talep!

FENERBAHÇE’YE SÜRPRİZ TEKLİF: Menajerler Galatasaray’ın da radarında Senegalli golcü Demda Ba’yı Fenerbahçe’ye önerdi. Ba’nın Türkiye’ye gitmek için valizlerini topladığı belirtildi.

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