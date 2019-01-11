Chelseali yıldız Emenike'ye Fenerbahçe'yi sordu

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de devam ediyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var?

Chelseali yıldız Emenike'ye Fenerbahçe'yi sordu

“ARTIK GELMEK İSTİYORUM”: Tolgay Arslan, ekici aracılığıyla yönetime mesaj yolladı. 28 yaşındaki yıldız, “Artık Fenerbahçe’de oynamak istiyorum. Ben hazırım. En azından İstanbul’daki idmanlara dahil olayım” dedi.

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Chelseali yıldız Emenike'ye Fenerbahçe'yi sordu

BENJAMİN TETTEH SEFERİ: Galatasaray forvet transferinde rotasını Sparta Prag’a çevirdi. 21 yaşındaki golcü oyuncu için Çekya yönetimi ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, kiralamak için 1 milyon euro teklif etti. Ayrıca satın alma opsiyonu da masaya yatırıldı.

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Chelseali yıldız Emenike'ye Fenerbahçe'yi sordu

ZAPATA KARTAL GİBİ: Radio Colombia, Başkan Fikret Orman’ın Milan’la sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Zapata için anlaştığını, önümüzdeki hafta imzaların atılacağını öne sürdü.

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Chelseali yıldız Emenike'ye Fenerbahçe'yi sordu

LUCAS VE KASAMİ İÇİN PUSUYA YATTILAR: Kanarya nokta atışı transferler için tüm imkanlarını zorluyor. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekiplerinden Parana’da forma giyen Jhonny Lucas’ı 18) alabilmek için girişimde bulundu. Kanarya Slon’dan Pajtim Kasami için de araştırma başlattı.

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