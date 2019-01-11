Chelseali yıldız Emenike'ye Fenerbahçe'yi sordu

“ARTIK GELMEK İSTİYORUM”: Tolgay Arslan, ekici aracılığıyla yönetime mesaj yolladı. 28 yaşındaki yıldız, “Artık Fenerbahçe’de oynamak istiyorum. Ben hazırım. En azından İstanbul’daki idmanlara dahil olayım” dedi.
BENJAMİN TETTEH SEFERİ: Galatasaray forvet transferinde rotasını Sparta Prag’a çevirdi. 21 yaşındaki golcü oyuncu için Çekya yönetimi ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, kiralamak için 1 milyon euro teklif etti. Ayrıca satın alma opsiyonu da masaya yatırıldı.
LUCAS VE KASAMİ İÇİN PUSUYA YATTILAR: Kanarya nokta atışı transferler için tüm imkanlarını zorluyor. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekiplerinden Parana’da forma giyen Jhonny Lucas’ı 18) alabilmek için girişimde bulundu. Kanarya Slon’dan Pajtim Kasami için de araştırma başlattı.
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