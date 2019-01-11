Chelseali yıldız Emenike'ye Fenerbahçe'yi sordu

BENJAMİN TETTEH SEFERİ: Galatasaray forvet transferinde rotasını Sparta Prag’a çevirdi. 21 yaşındaki golcü oyuncu için Çekya yönetimi ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, kiralamak için 1 milyon euro teklif etti. Ayrıca satın alma opsiyonu da masaya yatırıldı.

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