Chelsea küme düşme mücadelesi veren Newcastle'a acımadı

İngiltere Premier Lig'de geceye damga vuran maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United'ı konuk etti.
Henüz ilk dakikalarda oyunun hakimiyetini alan Chelsea, Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 40. dakikada Ciaran Clark'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
İkinci yarıda rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 57. dakikada Willian'ın golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu galibiyetle puanını 47'ye yükselten Chelsea, haftayı 4. sırada tamamladı. Newcastle United ise 18 puanla 18'inci sırada kaldı.
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