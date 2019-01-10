Chelsea ile masaya oturuldu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de devam ediyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var?

Chelsea ile masaya oturuldu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

KARTAL 3‘ÜNDEN BİRİNİ GETİRECEK: Kartal’da ilk aday Romalı Rick Karsdorp. Bu oyunu için görüşmelere hız verildi. Ancak Sampdorialı Bereszynski ve Atlantalı Timothy Castagne de listede yer alıyor. Yönetim 3 futbolcudan birini en kısa zamanda bitirmeyi planlıyor.

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Chelsea ile masaya oturuldu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

İKİSİ DE FENER'İ İSTİYOR: Galatasaray’dan 1.8 milyon euro alacağı olan Serdar Aziz, 30 Ocak’a kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacak. Fenerbahçe pusuda bekliyor. Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan da Fenerbahçe’ye gitmekte kararlı.

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Chelsea ile masaya oturuldu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

FENER’E YUNAN 10 NUMARA: Fenerbahçe aradığı oyun kurucuyu Yunanistan’da buldu. Sportif Direktör Comolli’nin Dimitrios Pelkas için PAOK’la masaya oturduğu ve transferi bitirme aşamasına gelindiği belirtildi.

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Chelsea ile masaya oturuldu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

İSVEÇLİ GELMEK İSTİYOR: Fenerbahçe Heracles Almelo’da forma giyen 24 yaşındaki Kristoffer Peterson’u renklerine bağlamaya çalışıyor. İsveçli de gelmek istiyor.

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