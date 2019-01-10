Chelsea ile masaya oturuldu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

KARTAL 3‘ÜNDEN BİRİNİ GETİRECEK: Kartal’da ilk aday Romalı Rick Karsdorp. Bu oyunu için görüşmelere hız verildi. Ancak Sampdorialı Bereszynski ve Atlantalı Timothy Castagne de listede yer alıyor. Yönetim 3 futbolcudan birini en kısa zamanda bitirmeyi planlıyor.
İKİSİ DE FENER'İ İSTİYOR: Galatasaray’dan 1.8 milyon euro alacağı olan Serdar Aziz, 30 Ocak’a kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacak. Fenerbahçe pusuda bekliyor. Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan da Fenerbahçe’ye gitmekte kararlı.
İSVEÇLİ GELMEK İSTİYOR: Fenerbahçe Heracles Almelo’da forma giyen 24 yaşındaki Kristoffer Peterson’u renklerine bağlamaya çalışıyor. İsveçli de gelmek istiyor.
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