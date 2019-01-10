Chelsea ile masaya oturuldu! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

KARTAL 3‘ÜNDEN BİRİNİ GETİRECEK: Kartal’da ilk aday Romalı Rick Karsdorp. Bu oyunu için görüşmelere hız verildi. Ancak Sampdorialı Bereszynski ve Atlantalı Timothy Castagne de listede yer alıyor. Yönetim 3 futbolcudan birini en kısa zamanda bitirmeyi planlıyor.

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