Charlize Theron'dan depresyon itirafı!

Gelecek ay gösterime girecek olan “Tully” isimli filmdeki rolü için 20 kilo alıp daha sonra eski haline dönen Oscar’lı aktris Charlize Theron, rolüne hazırlanırken değişen beslenme alışkanlıkları yüzünden depresyona girdiğini itiraf etti.

Charlize Theron'dan depresyon itirafı!

Oscar ödüllü aktris Charlize Theron, gelecek ay vizyona girecek Tully filminde annelik krizi yaşayan orta yaşlı bir kadın olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Rolü için 20 kilo alan Güney Afrikalı oyuncu, filmin çekimi esnasında günlük alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığı için depresyona girdiğini ifade etti. Entartainment Tonight’a konuşan 43 yaşındaki aktris, ağır kalorili bir diyet uygulamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını açıklayarak, şunları söyledi:

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Charlize Theron'dan depresyon itirafı!

“Canlandırdığım kadının nasıl hissettiğini anlamak istedim ve yemek yemenin beni bu kadına daha da yaklaştıracağını düşündüm. Ancak, bu durum benim için büyük bir sürpriz oldu ve depresyonla yüzleşmek zorunda kaldım. Hayatımda ilk defa b kadar çok işlenmiş gıdayı bir arada yedim ve çok fazla şekerli içecek içtim. Bu filmde olmak benim için eğlenceli olmadı.”

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Charlize Theron'dan depresyon itirafı!

Theron, kilo almak için gece ikide kalkıp fast-food yediğini, hamburger ve milkshake ile kahvaltı yaptığını sözlerine ekleyerek, “İlk üç hafta gerçekten eğlenceliydi kendimi şeker dükkanındaki bir çocuk gibi hissettim. Sonrasında iyi hissetmedim. Aniden aşırı miktarda yediğimi ve bunun mesleğimden kaynaklandığını fark ettim.”

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Charlize Theron'dan depresyon itirafı!

Theron aldığı 20 kiloyu bir buçuk yılda verdiğini ve bu sürenin beklediğinden uzun olduğunu sözlerine ekledi:

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