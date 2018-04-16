Charlize Theron'dan 'Annelik' itirafı!

Elle dergisinin mayıs sayısına kapak olan 42 yaşındaki güzel oyuncu Charlize Theron evlat edindiği çocukları, anneliği, yeni filmi ve kariyeri hakkında konuştu. Güney Afrikalı yıldız Charlize Theron şunları söyledi: "'Tully' filmi için çok fazla kilo aldım. Ayn şeyi 'Monster' filmi için de yapmıştım ama o zamanlar daha gençtim ve aldığım kiloları kolayca verdim. Şimdi ise çok zorlanıyorum."

"Kariyerimi sadece güzel bir kadın olarak ya da birinin kız arkadaşı olarak anılmak üzerine kurmadım. İnsanların karşısına hep farklı rollerle çıktım, hep daha fazlasını yapmak istedim, tıpkı 'Sarışın Bomba' filmim gibi. Kendi çocuklarımı doğurmadığım için bir şey kaçırmış gibi hissetmiyorum. Çocukluğumda bile anneme hep 'Yetimhanelere gidelim ve bana bir kardeş alalım' derdim."