Charlize Theron'dan 'Annelik' itirafı!

Charlize Theron Elle dergisine evlat edindiği çocukları, yeni filmi ve kariyeri hakkında konuştu. 20'li yaşlarında anne olmanın korkunç bir fikir gibi geldiğini söyleyen Charlize Theron'dan annelik üzerine bir itiraf geldi.

Charlize Theron'dan 'Annelik' itirafı!

Elle dergisinin mayıs sayısına kapak olan 42 yaşındaki güzel oyuncu Charlize Theron evlat edindiği çocukları, anneliği, yeni filmi ve kariyeri hakkında konuştu. Güney Afrikalı yıldız Charlize Theron şunları söyledi: "'Tully' filmi için çok fazla kilo aldım. Ayn şeyi 'Monster' filmi için de yapmıştım ama o zamanlar daha gençtim ve aldığım kiloları kolayca verdim. Şimdi ise çok zorlanıyorum."

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Charlize Theron'dan 'Annelik' itirafı!

"Kariyerimi sadece güzel bir kadın olarak ya da birinin kız arkadaşı olarak anılmak üzerine kurmadım. İnsanların karşısına hep farklı rollerle çıktım, hep daha fazlasını yapmak istedim, tıpkı 'Sarışın Bomba' filmim gibi. Kendi çocuklarımı doğurmadığım için bir şey kaçırmış gibi hissetmiyorum. Çocukluğumda bile anneme hep 'Yetimhanelere gidelim ve bana bir kardeş alalım' derdim."

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Charlize Theron'dan 'Annelik' itirafı!

Ailesi olmayan çok fazla çocuk olduğunun uzun yıllardır farkındaydım. Bence, evlat edinmek benim hayatımın bir parçası olmalıydı, oldu da. Anne olmak bana bakış açımı değiştirmeyi öğretti. 20'li yaşlarımda bir çocuk sahibi olmak korkunç bir fikir gibi geliyordu. 30'larıma geldiğimde ise çok hazırdım. Şimdi ise anne olmamayı dilediğim bir gün bile yok.

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Charlize Theron'dan 'Annelik' itirafı!

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