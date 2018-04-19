Charlize Theron tanınmaz halde kilo aldı depresyona girdi

Oscar ödüllü aktris Charlize Theron, gelecek ay vizyona girecek Tully filminde annelik krizi yaşayan orta yaşlı bir kadın olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Rolü için 20 kilo alan Güney Afrikalı oyuncu, filmin çekimi esnasında günlük alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığı için depresyona girdiğini ifade etti. Entartainment Tonight’a konuşan 43 yaşındaki aktris, ağır kalorili bir diyet uygulamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını açıklayarak, şunları söyledi:

“Canlandırdığım kadının nasıl hissettiğini anlamak istedim ve yemek yemenin beni bu kadına daha da yaklaştıracağını düşündüm. Ancak, bu durum benim için büyük bir sürpriz oldu ve depresyonla yüzleşmek zorunda kaldım. Hayatımda ilk defa b kadar çok işlenmiş gıdayı bir arada yedim ve çok fazla şekerli içecek içtim. Bu filmde olmak benim için eğlenceli olmadı.”