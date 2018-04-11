Cezayir'de askeri uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Cezayir'de Boufarik havaalanından kalkan bir askeri uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Yerel kaynaklar, uçağın Boufarik şehir merkezindeki bir otoyolun yanındaki tarım arazilerine düştüğünü ifade ediyor. Uçakta en az 100 askerin bulunduğu bildiriliyor.

Suudi sermayeli El Arabiya televizyonu ise, düşün uçakta yaklaşık 200 kişinin olduğunu iddia etti. Ayrıca yerel medyada yer alan haberlere göre Ilyushin-78 model uçak taşıdığı onlarca askerle birlikte düştü.

TARİHİN EN BÜYÜK KAZASI

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildiği belirtilirken, olayın Cezayir tarihindeki en büyük askerî uçak kazası olduğuna vurgu yapıldı.Kaza nedeniyle Boufarik-Blida karayolu trafiğe kapatıldı.

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