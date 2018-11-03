Cezaya itiraz eden sürücüleri polis böyle susturdu

Yeni trafik cezaları uygulamaya girmesiyle birlikte Bodrum’da da denetimler sıklaştı. Havadan drone ile çekim yapan trafik polisleri emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazdı. Birçok sürücü cezalara itiraz ederek emniyet kemerim takılıydı dedi. Bunun üzerine görüntüleri izleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı.

Uzaktan uygulamayı gören bazı sürücüler emniyet kemerlerini takarak uygulamadan geçeceklerini sandı. Uyanık sürücülerin görüntülerini çeken drone sayesinde hatalı solama, cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, makas atma dan bir çok sürücü ceza yedi. Trafik uygulamasını 100 metre öteden gören bazı sürücüler emniyet kemerini takarak trafik polislerini kandırmak istedi. Drone sayesinden sürücülerin polisleri görüp emniyet kemeri taktığı ortaya çıktı.

PİŞKİN SÜRÜCÜ KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

Uygulama esnasından bir sürücünün cep telefonu ile konuştuğu tespit edilince trafik polislerince durduruldu. Cep telefonu ile konuşmaya devam eden sürücü trafik polisinin uyarmasına rağmen konuşmasına devam etti. 5 dakika boyunca telefonla konuşmaya devam eden sürücü daha sonra niye beni durdurdunuz diyerek tepki gösterdi. Polisler ise trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın yasak olduğunu söyleyerek cezai işlem uyguladı.