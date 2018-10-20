Cezası biten Arda Turan 169 gün sonra kadroda! İşte dikkat çeken detay

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Kayserispor takımları, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Medipol Başakşehirli Arda Turan (sağda) maça yedek kadroda başladı. Arda'nın maçtan önce sahaya ısınmaya çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

Cezası biten Arda Turan 169 gün sonra kadroda! İşte dikkat çeken detay

Berkay'la yaşadığı kavga sonrası ünlü popçunun burnunu kıran Arda Turan, hakkında dava açılmış milli futbolcunun 12,5 yıl hapsi istenmişti. Medipol Başakşehir'de geçen sezon aldığı 10 maçlık ceza sona eren Arda Turan, Kayserispor maçının kadrosunda bulundu.

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Cezası biten Arda Turan 169 gün sonra kadroda! İşte dikkat çeken detay

ISINMAYA SAHAYA ÇIKMADI: Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk ettikleri mücadelenin 21 kişilik kadrosuna Arda Turan'ı da dahil etti. Avcı'nın ilk 11'de yer vermediği Arda, yedekler arasında forma şansı bekliyor. Deneyimli futbolcu, karşılaşma öncesinde ise ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmadı.

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Cezası biten Arda Turan 169 gün sonra kadroda! İşte dikkat çeken detay

169 GÜN SONRA KADRODA: Ligde son olarak geçen sezon 32. haftada Demir Grup Sivasspor ile 4 Mayıs 2018'de oynanan karşılaşmada forma giyen Arda, 169 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

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Cezası biten Arda Turan 169 gün sonra kadroda! İşte dikkat çeken detay

16 MAÇLIK CEZASI 10'A DÜŞMÜŞTÜ: Geçen sezon Demir Grup Sivasspor ile yaptıkları maçta yardımcı hakeme yönelik hareketlerinin ardından kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 16 maç ceza verilen Arda Turan'ın bu cezası, Tahkim Kurulunun kararıyla 10 maça düşürülmüştü.

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