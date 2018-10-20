Cezası biten Arda Turan 169 gün sonra kadroda! İşte dikkat çeken detay

ISINMAYA SAHAYA ÇIKMADI: Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk ettikleri mücadelenin 21 kişilik kadrosuna Arda Turan'ı da dahil etti. Avcı'nın ilk 11'de yer vermediği Arda, yedekler arasında forma şansı bekliyor. Deneyimli futbolcu, karşılaşma öncesinde ise ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmadı.

169 GÜN SONRA KADRODA: Ligde son olarak geçen sezon 32. haftada Demir Grup Sivasspor ile 4 Mayıs 2018'de oynanan karşılaşmada forma giyen Arda, 169 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

16 MAÇLIK CEZASI 10'A DÜŞMÜŞTÜ: Geçen sezon Demir Grup Sivasspor ile yaptıkları maçta yardımcı hakeme yönelik hareketlerinin ardından kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 16 maç ceza verilen Arda Turan'ın bu cezası, Tahkim Kurulunun kararıyla 10 maça düşürülmüştü.



