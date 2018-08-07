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Cezaevinden izinli çıktıgı gün uyuşturucudan öldü

Cezaevinden izinli çıktıgı gün uyuşturucudan öldü

Gaziantep’te "uyuşturucu kullanmak" suçundan bir yıldır cezaevinde hükümlü bulunan kişinin, izne çıktığı gün yüksek dozda uyuşturucu alarak yaşamını yitirdiği iddia edildi

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 15:34 - Güncelleme: 07-08-2018 15:34

M.K. (26) geçen yıl "uyuşturucu kullanmak" suçundan mahkemece hapis cezasına çarptırılarak Gaziantep Kapalı Cezaevine gönderildi. Cezasının bitmesine yaklaşık bir ay kala açık cezaevine nakledilen M.K, izin alarak dışarı çıktı.

Vatan Mahallesi’nde bulunan 29 Kasım İlkokulu bahçesinde yüksek dozda uyuşturucu madde kullanan M.K, rahatsızlandı. 

Okul bahçesinde oyun oynayan çocukların ihbarı üzerine, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.K'nin cesedi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Kaynak : AA

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