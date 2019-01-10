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Cezaevinden izinli çıktı: Ortalığı birbirine kattı!

Cezaevinden izinli çıktı: Ortalığı birbirine kattı!

DENİZLİ'de kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan ve uçucu madde soluduğu belirlenen hükümlü, mahalleyi karıştırdı. Parke taşlarını çevredeki otomobillerin üzerine fırlatan şahsın kendine zarar verdiğini zanneden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 21:05 - Güncelleme: 10-01-2019 01:36

DENİZLİ'de kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan ve uçucu madde soluduğu belirlenen hükümlü Ümit Uğur K. (26), ortalığı birbirine kattı. Yolda söktüğü parke taşlarını çevredeki otomobillerin üzerine fırlatan, ardından eline sürdüğü salçayla duvara yazı yazan Kış'ın kendine zarar verdiğini zanneden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yazının salça olduğunu belirleyen ekipler Ümit Uğur Kış'ı gözaltına alırken; babası Zafer K., "Oğlumun izne çıkmaması için çok yalvardım. Bir baba olarak yardım bekliyorum" dedi.

Olay, 15 Mayıs Mahallesi 762 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 1 haftalık izne çıkan madde bağımlısı Ümit Uğur K., il merkezi dışında olan ağabeyi Hüseyin Kış'ın evinin kapısını kırdı. Burada kaldığı süre içerisinde iddiaya göre, uçucu madde soluyarak geçirdi. Cezaevine teslim olması gereken Ümit Uğur K., iddiaya göre, soluduğu uçucu maddenin etkisiyle yolda bulduğu parke taşlarını park halindeki iki otomobile fırlattı. Otomobillerin camları kırıldı ve kaportalarında hasar oluştu. Ümit Uğur Kış, daha sonra eline aldığı salçayla evin duvarına, "Çerkez Cengiz" yazdı, ardından tekrar ağabeyinin evine girdi.

Ümit Uğur K.'nın otomobillere zarar verdiğini gören ve elindeki salçayı kan zanneden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, K.'nın kendine zarar vermediği, duvardaki yazı için salça sürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ümit Uğur K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

YAPTIKLARI İLK DEĞİL

Ümit Uğur K. 2016 yılında Hacıkaplanlar Mahallesindeki evlerini ateşe vermiş, 15 Mayıs Mahalles'nde ise çatıya çıkarak kiremit, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini sokağa fırlatmış ve çok sayıda otomobile zarar vermişti.

BABA YARDIM İSTEDİ

1970-1975 yılları arasında Denizlispor, Göztepe ve Şekerspor'da profesyonel olarak futbol oynayan, eski futbolcu ve antrenör Zafer K., 3 çocuğundan uçucu madde bağımlısı olan oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi. Yetkililere seslenen baba Zafer K., "Oğlumun izine çıkmaması için çok yalvardım. Yardım istedim. Mahalle muhtarına gidip oğlumun çevreye zarar verebileceğini söyledim. Oğlum 1 hafta boyunca evde madde kullanmış. Mahalleye de zarar vermiş. Ben zaten böyle bir olay yaşanacağını tahmin ediyordum. Bir baba olarak yardım bekliyorum. Gelirim yok, sürünüyoruz. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Otomobili zarar gören kişilerden Yıldıray Aktuğ ise, madde bağımlısı Ümit Uğur K.'nın kaldırım taşlarıyla aracın camlarını kırdığını, maddi hasar meydana geldiğini belirterek mağdur olduklarını söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • OFLU BABA 09 Ocak 2019 22:04 BU SAPIK CANLIYA IZIN VEREN HALKIN ARASINA SOKAN YETKILIDEN DERHAL HESAP SORULMALI RUSVET OLARAKTA ALDIGI PARA ORTAYA CIKARILMALI BEN CEZA EVINDE NELER OLDUGUNU EN IYI BILEN BIR INSAN OLARAK SOYLUYORUM GARDIYANINDAN MUDURUNE KADAR YEDIKLERI RUSVETLERIN SAYISINI BILE KALEMLE YAZAMASINIZ O KADAR COKTUR DARPHANEDE BU PARAYI GOREMEZSINIZ

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