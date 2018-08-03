Cezaevinden amiralliğe! İşte o komutanlar

Misafir 03 Ağustos 2018 09:59 Balyoz-Ergenekon duzmecesi ile!!!!!!!!! o kadar Ataturkcu subay hapislere atildi.O kadar hayat gitti,o kadar insan kanser oldu,kim yapti fetocular,onlari kim soktu TSK ya???Obur dunyasi da var bu isin...