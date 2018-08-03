Cezaevinden amiralliğe! İşte o komutanlar

Amirallere suikast ve Kafes davaları ile birleştirilen Poyrazköy davasında yargılanan, Kardak kayalıklarına çıkan iki timden birinin komutanı Deniz Albay Ercan Kireçtepe ile Turhan Ecevit amiralliğe terfi etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
Harp Okulu mezunu SAT Komandosu Deniz Albay Ercan Kireçtepe ile Turhan Ecevit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde amiralliğe terfi edildiler. Kireçtepe 4.5 yıl Ecevit 7.5 ay hapis yatmıştı.
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