Silivri'de tutuklu olan CHP eski milletvekili Eren Erdem, kendisini ziyarete gelmek isteyen milletvekillerine izin verilmemesine tepki gösterdi.
Eren Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini ziyarete gelmek isteyen milletvekillerine izin verilmemesine tepki gösterdi.
İşte Erdem'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj;
"Silivri'den herkese selamlar. Beni ziyarete gelmek isteyen Milletvekili arkadaşlarıma izin verilmemesi kabul edilemez. Bu bir tecrittir. Tecrit de insanlık suçudur. Fakat bu beni asla yıldırmaz. Ayrıca bu ülkenin avukatları beni yalnız bırakmaz..."
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Cezaevindeki Eren Erdem'den sert mesaj haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER