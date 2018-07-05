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Cezaevindeki Eren Erdem'den sert mesaj

Cezaevindeki Eren Erdem'den sert mesaj

Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan tutuklanan Eren Erdem, Silivri'deki cezaevinden kendisini ziyaret etmek isteyen milletvekillerine izin verilmediğini iddia ederek tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 23:59 - Güncelleme: 05-07-2018 00:32

Silivri'de tutuklu olan CHP eski milletvekili Eren Erdem, kendisini ziyarete gelmek isteyen milletvekillerine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Eren Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini ziyarete gelmek isteyen milletvekillerine izin verilmemesine tepki gösterdi.

İşte Erdem'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj;

"Silivri'den herkese selamlar. Beni ziyarete gelmek isteyen Milletvekili arkadaşlarıma izin verilmemesi kabul edilemez. Bu bir tecrittir. Tecrit de insanlık suçudur. Fakat bu beni asla yıldırmaz. Ayrıca bu ülkenin avukatları beni yalnız bırakmaz..."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 05 Temmuz 2018 01:04 Vay be ceza evinden sosyal Media??baska bir eksigi filan varmi acaba?

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