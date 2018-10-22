Cezaevinde çırılçıplak dolaştırıldı sonrası korkunç!

İNGİLTERE'de küçük bir çocuğa çarpıp kaçtıktan sonra yakalanıp hapse atılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Allan, cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılınca intihar etti.

Cezaevinde çırılçıplak dolaştırıldı sonrası korkunç!

İngiltere, hapse düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin intiharını konuşuyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Allan, sarhoş bir şekilde araba kullanırken 15 yaşındaki Michael Keenan’a çarptı. Daha sonra çocuğu bilinçsiz halde yolun ortasında bırakan genç kadın, yakalandıktan sonra 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Cezaevinde çırılçıplak dolaştırıldı sonrası korkunç!

İNTİHAR ETTİ: Çocuk, haftalar süren tedavinin ardından iyileşti. Ancak Haziran ayında cezaevinde beşinci ayını dolduran kadının intihar ettiği açıklandı. Katie Allan'ın Daily Record gazetesine konuşan ailesi, cezaevinde rahat bırakılmayan Katie Allan için bardağı taşıran son damlanın, cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılması olduğunu söyledi.

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Cezaevinde çırılçıplak dolaştırıldı sonrası korkunç!

KOŞULLAR TARTIŞILIR OLDU: İngiltere basını, bu olayın ardından cezaevi koşullarını tartışmaya açtı.

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Cezaevinde çırılçıplak dolaştırıldı sonrası korkunç!

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