SON DAKİKA

Cezaevi firarisi kokoreççiyi gasp etmek isterken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aranan cezaevi firarisi, ilçedeki bir kokoreççiyi gasbetmeye çalıştıktan sonra kaçtığı akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 5 ayrı suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinden geçen hafta firar eden E.A. (22), Eski Garaj mevkisindeki bir kokoreççiye giderek, para ve yarım ekmek kokoreç istedi.

İş yeri sahibinin olumsuz yanıt vermesi üzerine E.A, belindeki bıçağı çıkarıp kokoreççiyi yaraladıktan sonra yolun karşı tarafındaki Ayvalık Belediyesine ait akaryakıt istasyonuna kaçtı. Buradaki plakasız motosiklete binip uzaklaşmak isteyen E.A, bölgeden geçen sivil polis ekipleri ve iş yeri çalışanlarınca yakalandı.

E.A, Ayvalık Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamasının ardından Burhaniye Cezaevi yetkililerine teslim edildi.

İstasyon çalışanlarından Berkay Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, market bölümünde bulunduğu sırada duyduğu ses üzerine dışarıya çıktığını anlatarak, "Genç bir sivil polis, o şahsın üstüne kapaklanmıştı. Hemen polis memurunun yardımına koştuk. Biraz mücadele ettikten sonra cezaevi firarisi olduğunu öğrendiğimiz kişinin karşımızda komşumuz olan kokoreççiyi de yaraladığını öğrendik. Başlangıçta biraz tedirgin olduk ama polis memuru arkadaşlara yardımcı olup, bir firari suçlunun yakalanmasına vesile olduğumuz için memnunuz." diye konuştu.

  • Güncel 22 Temmuz 2018 17:17
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Cezaevi firarisi kokoreççiyi gasp etmek isterken yakalandı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Temmuz 2018 18:06 o polise bravo.tek başına adamı paketledi.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro