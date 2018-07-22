Cezaevi firarisi kokoreççiyi gasp etmek isterken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aranan cezaevi firarisi, ilçedeki bir kokoreççiyi gasbetmeye çalıştıktan sonra kaçtığı akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 5 ayrı suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinden geçen hafta firar eden E.A. (22), Eski Garaj mevkisindeki bir kokoreççiye giderek, para ve yarım ekmek kokoreç istedi.

İş yeri sahibinin olumsuz yanıt vermesi üzerine E.A, belindeki bıçağı çıkarıp kokoreççiyi yaraladıktan sonra yolun karşı tarafındaki Ayvalık Belediyesine ait akaryakıt istasyonuna kaçtı. Buradaki plakasız motosiklete binip uzaklaşmak isteyen E.A, bölgeden geçen sivil polis ekipleri ve iş yeri çalışanlarınca yakalandı.

E.A, Ayvalık Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamasının ardından Burhaniye Cezaevi yetkililerine teslim edildi.

İstasyon çalışanlarından Berkay Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, market bölümünde bulunduğu sırada duyduğu ses üzerine dışarıya çıktığını anlatarak, "Genç bir sivil polis, o şahsın üstüne kapaklanmıştı. Hemen polis memurunun yardımına koştuk. Biraz mücadele ettikten sonra cezaevi firarisi olduğunu öğrendiğimiz kişinin karşımızda komşumuz olan kokoreççiyi de yaraladığını öğrendik. Başlangıçta biraz tedirgin olduk ama polis memuru arkadaşlara yardımcı olup, bir firari suçlunun yakalanmasına vesile olduğumuz için memnunuz." diye konuştu.