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Çeyrek uçtu gitti! Altın fiyatlarında bugün

Çeyrek uçtu gitti! Altın fiyatlarında bugün

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ne kadar oldu? Gram altındaki yükseliş devam edecek mi? Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları güne hafif düşüşle başlarken çeyrek altın 284 liradan geri döndü. İşte Kapalıçarşı'dan günce altın fiyatları.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 12:58 - Güncelleme: 26-03-2018 12:58

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 171,1 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar altın fiyatları

Cuma günü, dolar kuru ve altın ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 172,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,8 değer kaybıyla 171,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.344 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında 1.350 doların üzerini test ettiğini ancak bu seviyelerde kalıcı olmadığını belirterek,"Bu hafta altının ons fiyatındaki performans bizim için önemli olacaktır. 1.350 doların üzerinde kalıcı olup olmayacağı, kısa ve orta vadeli görünüme ilişkin işaret verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARI DOLARDAKİ HAREKETE BAĞLI
Altının gram fiyatının bugünkü düşüşünde dolar kurundaki geri çekilmenin etkili olduğunu ifade eden Memiş, dolar kurundaki düşüşün hızlanması durumunda altının gram fiyatının 170 liranın altına inebileceğini kaydetti.

Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın adımları sonrası kızışan "ticaret savaşları"na ilişkin Çin ve Avrupa'dan gelecek açıklamalarını takip edileceğini belirterek, "Teknik açıdan altının gram fiyatında 170,4-172,4 lira, altının ons fiyatında ise 1.342-1.354 dolar aralığında işlemler gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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