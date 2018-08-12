Çeyrek rekora koşunca sosyal medya coştu!

Altın fiyatları bu hafta rekora doymadı. Dolar fiyatları ile birlikte artış yaşayan altın fiyatlarında evliliğin sembolü çeyrek altının 410 tl'yi çıktığı görüldü. Düğün sezonu içindeyken altının bu kadar yükselmesi twit aleminin dilindeydi.. İşte çeyrek altın hakkındaki ilginç yorumlar:
Altın fiyatları bu hafta rekora doymadı. Dolar fiyatları ile birlikte artış yaşayan altın fiyatlarında evliliğin sembolü çeyrek altının 410 tl'yi çıktığı görüldü. Düğün sezonu içindeyken altının bu kadar yükselmesi twit aleminin dilindeydi.. İşte çeyrek altın hakkındaki ilginç yorumlar:
Altın fiyatları bu hafta rekora doymadı. Dolar fiyatları ile birlikte artış yaşayan altın fiyatlarında evliliğin sembolü çeyrek altının 410 tl'yi çıktığı görüldü. Düğün sezonu içindeyken altının bu kadar yükselmesi twit aleminin dilindeydi.. İşte çeyrek altın hakkındaki ilginç yorumlar:
Altın fiyatları bu hafta rekora doymadı. Dolar fiyatları ile birlikte artış yaşayan altın fiyatlarında evliliğin sembolü çeyrek altının 410 tl'yi çıktığı görüldü. Düğün sezonu içindeyken altının bu kadar yükselmesi twit aleminin dilindeydi.. İşte çeyrek altın hakkındaki ilginç yorumlar:
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