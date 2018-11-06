Çeyrek altın ne kadar oldu dolarda son durum ne?

Dün açıklanan enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde gelse de dolar ve euro da ciddi bir yükseliş gerçekleşmemiş ABD’nin İran yaptırımıdan muaf olan ülkeleri açıklayacağı saate kada dolar 5.44 ve 5.43 arasında gidip geldi. Yaptırım listesinin dün saat 16:30 açıklanması ile dolar hızlı bir düşüşe geçti. Türkiye’nin de yaptırımlardan muaf tutulacağının açıklanması piyasalara olumlu etki yaptı dün dolar 5.38'e kadar inmişti.



Dün düşüşe geçen dolar ise bugün güne 5.33 ile başladı. Euro 6.09’dan satışa çıkarılırken çeyrek altın fiyatı ise 341 liraya düştü. Çeyrek altının fiyatı dün 352 TL idi. İşte dolar ve altındaki son rakamlar

Saat 08:35'de dolar euro ve sterlin