Çeyrek altın için yarım saatte 151 adet çöp et şiş yedi

Kentte Mehmet Kaya’ya ait restoranda geçtiğimiz yıl bir erkek müşterinin 'ben 190 çöp şiş yerim' iddiasıyla başlayan gelenek ilginç görüntülere sahne oluyor. Restoran yönetimi, söz verdiği miktarı yiyebilen müşteriyi çeyrek altınla ödüllendirirken, sözünde duramayan ise yediği yemeğin faturasını ödeyerek restorandan ayrılıyor.Restoranın son müşterisi 'ben 151 çöp şiş yiyebilirim' diyen Elif İşeri isimli kadın oldu. İşeri’nin 151 çöp şişi yeme anı ise Kaya tarafından başından sonuna kadar cep telefonu ile kayıt altına alındı. İşeri’nin oturduğu masaya salata, ayran, lavaş ekmek ve içerisinde onlarca çöp et şişin olduğu tabak getirildi. İşeri tabaktaki çöp et şişleri önce lavaş ile dürüm yaparak yemeğe başladı. Sonra bunun zor ve zaman aldığını görünce çöp et şişleri kopardığı bir parça lavaş ekmek ile önünde servis tabağına çıkarıp önce çatal sonrasında ise kaşık ile yemeğe başladı. İlk tabağı bitiren İşeri’nin önüne daha sonra ikinci çöp et şiş dolu bir başka tabak getirildi. İşeri ilk tabakta olduğu gibi ikinci tabakta da tıpkı aynı taktikle etleri yemeğe başladı. İşeri et şişleri yerken arada bir salata, acı biber yiyip ayran ve sudan da içmeyi ihmal etmedi. Bazı müşterilerin ise İşeri’yi şaşkın gözlerle izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Rekor denemesinin sonuna doğru İşeri bir ara ayağı kalkıp yürüyerek ağzındaki lokmaları bitirmeye çalışırken bu arada çalışanlar sürenin dolmasına yakın geri sayım yaptı. İşeri, belirtilen süreden 10 saniye geç sürede 151 adet çöp şişi yedi.