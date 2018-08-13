Çeyrek altın 442 lirayı gördü gram altın 267 TL altın fiyatları 13 Ağustos 2018 günü uçtu

Altın yükselir mi, düşer mi? Altın Fiyatları bugün ne olur? Altın alınır mı? Satılır mı? sorularının cevapları bugünlerde çok fazla merak ediliyor. Güvenli liman olarak biline altın fiyatları da yükseldi. 13 Ağustos 2018 günü gram altın 267 liranın üstünde. Çeyrek uçtu gitti.

Çeyrek altın 442 lirayı gördü gram altın 267 TL altın fiyatları 13 Ağustos 2018 günü uçtu

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dolardaki aşırı hareketlenme sonrası altın fiyatları da ons bazında yükselişe geçti. Gram altın çeyrek altın ve cumhuriyet altının da fiyatları rekor seviyeleri gördü. 13 Ağustos 2018 pazartesi günü ise altın fiyatları merak konusu oldu. Dolar almaktan ya da satmaktan çekinen yatırımcı güvenli liman olarak bilinen altına yönelmek istiyor. Ancak altın fiyatları bugün çok yüksek seviyelerde. Peki ilk günün rakamları nasıl oluştu?

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Çeyrek altın 442 lirayı gördü gram altın 267 TL altın fiyatları 13 Ağustos 2018 günü uçtu

Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 15,5 primle 249,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,5 değer kazancıyla 260 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını da 1.732 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.208,7 dolardan alıcı buluyor.

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Çeyrek altın 442 lirayı gördü gram altın 267 TL altın fiyatları 13 Ağustos 2018 günü uçtu

Anlık altın fiyatları verilerine göre ise bu sabah 448 liradan satılan çeyrek altın dolar hamlesiyle birlikte 449 liraya geriledi. Gram altın ise anlık verilere göre 266-67 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 1794 liradan satılırken tam altın 1767 lira.

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Çeyrek altın 442 lirayı gördü gram altın 267 TL altın fiyatları 13 Ağustos 2018 günü uçtu

Analistler, bugün açıklanacak önemli bir veri olmadığını ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, hafta genelinde ise yarından itibaren hareketlenecek veri takviminin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen hamlelerin Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısını hafifletebileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında ise 1.205 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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