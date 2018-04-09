  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ceylan'ın eşleri, kaç kere evlendi boşandı kocaları kim?

Ceylan'ın eşleri, kaç kere evlendi boşandı kocaları kim?

Küçük Ceylan olarak yanınan asıl adı Ceylan Avcı olan şarkıcının hayatı ve evlilikleri merak konusu oldu. Seda Sayan'ın konuğu olan Ceylan toplam 4 kere evlenip boşandı. İlk evliliğini babasını hiçe sayarak halasının oğlu Erhan Bozkurt ile yaptı. Yıldıray Gürgen ile imam nikahı kıydı. İkinci evliliğini Ahmet Tatlı ile yaptı. Üçüncü evliliğini şarkıcı Murat Kurşun ile yaptı. Dördüncü evliliğini ise Güncal Tanören ile yaptı. Ceylan'ın 2 çocuğu var.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-04-2018 15:15 - Güncelleme: 09-04-2018 15:10

Ceylan aslen nereli, kaç yaşında soruları merak edildi. Seda Sayan'ın programına konuk olan şarkıcı Ceylan hayatı ve bilinmeyenleriyle günün konusu oldu. Zaza asıllı olan şarkıcı Ceylan 1974 doğumlu. Tam adı ise Ceylan Avcı. Küçük yaşta hayatımıza giren ve 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan 4 kez evlilik yaptı. İlk evliliğini halasının oğlu ile yaptı ve bu evlilikten Melodi adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini 2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlendi. 2007 yılında boşandı. Dördüncü evliliğini 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile yaptı. 19 Ekim 2012 tarihinde 4. Eşinden de boşandı.

CEYLAN KİMDİR: Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul Fındıkzade’de doğmuştur. Aslen Tunceli‘lidir. Tam adı Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biri idi. Ceylan,10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başlamıştır.

Çocukluğu Almanya‘da geçti, 7 yaşındayken Almanya’da babası ile birlikte düğün salonlarında şarkı söyledi. 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 senesinde Türkiye’ye döndüler. 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı.

1986 yılında yapılan “Seni Sevmeyen Ölsün” adlı albümü 1.300.000 satış rakamına ulaşarak, ülkemizde kırılması zor bir rekora ulaştı.

İLK EVLİLİĞİ: Ceylan, 1990 yılında babası ve Yılmaz Köksal, Melike Zobu, Yunus Bülbül‘le birlikte Almanya turnesine çıktığında Nürnberg‘de, kendisini hafiye gibi takip eden babasını atlatıp halasının oğlu Erhan Bozkurt’la evlendi.

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir.

Evlilikleri :

1.eşi: 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi (d.1992) adlı kızı vardır.
1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan (d.1995) adında bir oğlu vardır.
2.eşi:2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Boşandı.
3.eşi: 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlendi. 2007 yılında boşandı.
4.eşi: 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile yaptı. 19 Ekim 2012 tarihinde 4. Eşinden de boşandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ceylan'ın eşleri, kaç kere evlendi boşandı kocaları kim? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro