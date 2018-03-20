Ceylan Özgül'ün orjinal halini gördünüz mü?

Adnan Oktar'ın ayağında terlik ve pijamalarla kaçan kediciklerinden Ceylan Özgül kamuoyunun gündemine oturdu. Adnan Oktar ve tayfasını sarsan firar sonrasında Ceylan Özgül merak konusu olurken mazisindeki bir gerçek de yeni ortaya çıktı. Ceylan Özgül'ü babası 10 yıl önce kızını Adnan Oktar'ın elinden kurtarmayı denemiş. Yaşananlar bir baba için çok acı olmuş.

CEYLAN ÖZGÜL KİMDİR NERELİ : Instagram hesabından yansıyan görüntülerinde tipik bir kedicik profili çizen Ceylan Özgül, İstanbul Üniversitesi mezunu. 27.08.1980 doğumlu olan Ceylan Özgül 38 yaşında. Uğur Kolejini bitiren Ceylan Özgül refah seviyesi yüksek bir aileden geliyor. Babası elektrik mühendisi olan Ceylan Özgül, aslen Balıkesirli ve Ayvalık ilçesi Altınova nüfusuna kayıtlı.

BABASI ADNAN OKTAR'DAN KAÇIRMIŞ AMA... : 2007 yılında elektrik mühendisi olarak İstanbul’da yaşayan babası Feridun Özgül, kızını Adnan Oktar örgütünden kurtarmayı denemiş. Kızını alan baba Ceylan Özgül'ü memleketi Balıkesir Ayvalık‘a götürülmüş. O dönem Ceylan Özgül soyadını 'Özbudak' olarak söylüyordu. Kamuoyu da onu ilk Ceylan Özbudak olarak tanımıştı.

BABASINI ŞİKAYET ETMİŞ : Ceylan Özgül o dönem Adnan Oktar'ın sunduklarına kendini fena halde kaptırmış olduğundan öz babasını reddetmiş. Emniyete babasının kendisini zorla alıkoyduğu şikayetini yapan Ceylan Özgül, onun yargılanmasına sebep olmuş. Reşit olduğu için kızı üzerinde yaptırımı olmayan baba yaşadıkları ile kahrolmuş.

  • Magazin 20 Mart 2018 14:08
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