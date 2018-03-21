Ceylan Özgül'ün babası kimdir nereli? Adnan Oktar açıklaması

Adnan Oktar'ın ayağında terlik ve pijamaları ile firar eden kediciklerinden Ceylan Özgül (Özbudak) bombaları patlatmaya devam ediyor. Adnan Oktar ve tayfası saldırıya geçince Ceylan Özgül'den yeni bir açıklama geldi. Instagram hesabından bombaları patlatan Ceylan Özgül, Adnan Oktar ve kedicikleri için 'şeytani oluşum' dedi.

Adnan Oktar'ın kediciklerinden olduktan sonra annesinin cenazesine bile gidemediğini söyleyen Ceylan Özgül, kendisini yeniden kabul eden babası Feridun Özgül'e teşekkür etti. İşte Ceylan Özgül'ün yeni yaptığı açıklama;



'Burdan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun.

Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut. Çocuklarınızın bu yapıların tuzağına düşmesi kolaylıkla mümkün ancak şantajlar, tehditler ve algı operasyonları nedeni ile çıkmaları çok uzun ve zorlu yıllara mal olabilir.

Allah nasip etti ve ülkemize yararlı işler yaparak hayatımı geçiriyorum. Yıllarca ipotek altına alınarak engellenen pek çok şeyi yapmanın heyecanı ve enerjisi içindeyim. Annemin cenazesine gidememiştim. Allah babamdan razı olsun beni bağrına bastı. Bundan sonraki ömrüm O'nun sağlığı ve mutluluğunu kollayarak geçecek.

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Herkese ailesinin kıymetini bilmesini ısrarla tekrarlıyorum. Cumhurbaşkanımız son konuşmalarından birinde “aklınızı kimseye kiraya vermeyin” diye gençlerimizi uyardı, ne yazık ki ben uzun süre bu yanlışa düşenlerden ve aldananlardanım. Güzel yorumlarla bana destek olan herkese teşekkür ederim. Kabustu, bitti gitti. Kabusu gören tüm kardeşlerimin uyanması ve sevdiklerine kavuşabilmesi için dua ediyorum.

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