Ceylan Özgül'den Adnan Oktar ifşaları! Bomba detaylar ortaya çıktı

OPERASYONUN ALTYAPISINI HAZIRLAMIŞTI: Geçtiğimiz aylarda örgütten ayrılarak gündemi sarsan açıklamalar yapan Ceylan Özgül, yeni bir yaşama 'merhaba' derken Adnan Oktar ve örgütü hakkında şikayetçi olmuştu. Kendisi ile birlikte örgütten kaçan birçok isim Adnan Oktar ve örgütünden şikayetçi olurken, verilen ifadeler bugün Mali Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dev operasyonun da altyapısını hazırlamıştı. İşte Ceylan Özgül'ün Sabah'a yaptığı özel açıklamalar...

-Örgütün bu dejenere ve yasadışı yüzünü ne zaman fark etmeye başladınız?

Bu yüzü ilk defa 2010-2011 yılında İsrailli politikacılar ve masonlarla ilk temaslar olmaya başladığında fark ettim. O yıllara kadar hepimiz Adnan Oktar'ın vitrindeki yüzünü İsrail ve Mason karşıtı olarak tanırken, bir anda İsrail ile gereğinden fazla yakın ve Türk devletinden gizli bağlantılar kurulmaya başlandı. Bu ani dönüş de beni çok sarstı.