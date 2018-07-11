Ceylan Özgül'den Adnan Oktar ifşaları! Bomba detaylar ortaya çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 235 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Polis, kayıtlı birden fazla adresi olan "Adnan Hoca" lakaplı Adnan Oktar'ı gözaltına almak için Çengelköy'deki villasına gitti. Burada bulunamayan Oktar'ın, yakınlarının haber vermesi üzerine kaçmaya çalışırken Sarıyer'de gözaltına alındığı kaydedildi.
OPERASYONUN ALTYAPISINI HAZIRLAMIŞTI: Geçtiğimiz aylarda örgütten ayrılarak gündemi sarsan açıklamalar yapan Ceylan Özgül, yeni bir yaşama 'merhaba' derken Adnan Oktar ve örgütü hakkında şikayetçi olmuştu. Kendisi ile birlikte örgütten kaçan birçok isim Adnan Oktar ve örgütünden şikayetçi olurken, verilen ifadeler bugün Mali Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dev operasyonun da altyapısını hazırlamıştı. İşte Ceylan Özgül'ün Sabah'a yaptığı özel açıklamalar...
İSRAİL İLE GİZLİ İLİŞKİLERİ GÖZÜMÜ AÇTI
-Adnan Oktar örgütü denilen bu yapı içerisinde kaç yıl kaldınız?
10-11 yıl kaldım.
-Örgütün bu dejenere ve yasadışı yüzünü ne zaman fark etmeye başladınız?
Bu yüzü ilk defa 2010-2011 yılında İsrailli politikacılar ve masonlarla ilk temaslar olmaya başladığında fark ettim. O yıllara kadar hepimiz Adnan Oktar'ın vitrindeki yüzünü İsrail ve Mason karşıtı olarak tanırken, bir anda İsrail ile gereğinden fazla yakın ve Türk devletinden gizli bağlantılar kurulmaya başlandı. Bu ani dönüş de beni çok sarstı.
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