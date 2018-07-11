Ceylan Özgül'den Adnan Oktar ifşaları! Bomba detaylar ortaya çıktı

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Geçtiğimiz aylarda firar eden Ceylan Özgül isimli kedicik, Adnan Oktar'la ilgili bomba ifşalarda bulundu.

Ceylan Özgül'den Adnan Oktar ifşaları! Bomba detaylar ortaya çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 235 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Polis, kayıtlı birden fazla adresi olan "Adnan Hoca" lakaplı Adnan Oktar'ı gözaltına almak için Çengelköy'deki villasına gitti. Burada bulunamayan Oktar'ın, yakınlarının haber vermesi üzerine kaçmaya çalışırken Sarıyer'de gözaltına alındığı kaydedildi.

129
Ceylan Özgül'den Adnan Oktar ifşaları! Bomba detaylar ortaya çıktı

OPERASYONUN ALTYAPISINI HAZIRLAMIŞTI: Geçtiğimiz aylarda örgütten ayrılarak gündemi sarsan açıklamalar yapan Ceylan Özgül, yeni bir yaşama 'merhaba' derken Adnan Oktar ve örgütü hakkında şikayetçi olmuştu. Kendisi ile birlikte örgütten kaçan birçok isim Adnan Oktar ve örgütünden şikayetçi olurken, verilen ifadeler bugün Mali Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dev operasyonun da altyapısını hazırlamıştı. İşte Ceylan Özgül'ün Sabah'a yaptığı özel açıklamalar...

229
Ceylan Özgül'den Adnan Oktar ifşaları! Bomba detaylar ortaya çıktı

İSRAİL İLE GİZLİ İLİŞKİLERİ GÖZÜMÜ AÇTI
-Adnan Oktar örgütü denilen bu yapı içerisinde kaç yıl kaldınız?
10-11 yıl kaldım.

329
Ceylan Özgül'den Adnan Oktar ifşaları! Bomba detaylar ortaya çıktı

-Örgütün bu dejenere ve yasadışı yüzünü ne zaman fark etmeye başladınız?
Bu yüzü ilk defa 2010-2011 yılında İsrailli politikacılar ve masonlarla ilk temaslar olmaya başladığında fark ettim. O yıllara kadar hepimiz Adnan Oktar'ın vitrindeki yüzünü İsrail ve Mason karşıtı olarak tanırken, bir anda İsrail ile gereğinden fazla yakın ve Türk devletinden gizli bağlantılar kurulmaya başlandı. Bu ani dönüş de beni çok sarstı.

429
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro