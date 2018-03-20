Ceylan Özgül kaçtı mı? Bu görüntülerdeki tarihe dikkat

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, bu kez farklı bir konuyla gündemde. Adnan Oktar’ın en tanınmış “kediciklerinden” Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti. “Adnan Hoca”nın yanından kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül, Instagram hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı dahi tanımadığını öne sürdü. Ceylan Özgül, Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır” ifadelerini kullandı.

Ceylan Özgül’ün iddialarına ise Adnan Oktar kanadından yalanlama geldi. Oktar’ın “kediciklerinden” Tülay Kumaşçı sosyal medya hesabından attığı mesajlarda Ceylan Özgül’ün sözlerinin doğru olmadığını, bir yıl önce kendi isteğiyle babasının yanına gittiğini iddia etti.

Tülay Kumaşçı, “kediciklerden” Emine Kılıç’ın Ceylan Özgül’le ilgili, “Ceylan Özgül'ün yalın ayak kaçtığı iddiası da bu şekilde çürütülmüş oldu! 14.02.2017 tarihli kamera kayıtları, arkadaşıyla gayet rahat bir şekilde evden çıktığını ispatlıyor!” şeklindeki mesajını da paylaştı. Adnan Oktar kanadının paylaştığı videoya göre, Ceylan Özgül kaçmadı, kendi isteğiyle babasının yanına rahat bir şekilde gitti. Oktar da programda Özgül'ün kaçmadığını, kendileri tarafından ailesine bırakıldığını söyledi.