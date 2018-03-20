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Ceylan Özgül eski hali olay! Ceylan Özbudak kimdir nereli

Ceylan Özgül eski hali olay! Ceylan Özbudak kimdir nereli

Ceylan Özgül ya da ilk tanıdığımız ismiyle Ceylan Özbudak'ın orjinal halini gördünüz mü? Adnan Oktar'ın firar eden kediciği Ceylan Özgül kimdir ve aslen nereli? Ceylan Özgül'ün babası 10 yıl önce kızını kurtarmaya çalışmış.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 21:05 - Güncelleme: 20-03-2018 21:05

Adnan Oktar'ın terlikle kaçan kediciklerinden Ceylan Özgül kamuoyunun gündemine oturdu. Peki Ceylan Özgül ya da eski ismiyle Ceylan Özbudak kimdir, eğitimi nedir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir biliyor musunuz? Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar tayfasına katıldığı ilk yıllardaki görüntüleri ortaya çıktı. Meğer Ceylan Özgül'ün orjinal hali bambaşkaymış.

Instagram hesabından yansıyan görüntülerinde tipik bir kedicik profili çizen Ceylan Özgül, İstanbul Üniversitesi mezunu. 27.08.1980 doğumlu olan Ceylan Özgül 38 yaşında. Uğur Kolejini bitiren Ceylan Özgül refah seviyesi yüksek bir aileden geliyor. Babası elektrik mühendisi olan Ceylan Özgül, aslen Balıkesirli ve Ayvalık ilçesi Altınova nüfusuna kayıtlı.

CEYLAN ÖZGÜL'ÜN ORJİNAL (ESTETİKSİZ) HALİ

Ceylan Özgül Adnan Oktar tayfasına ilk katıldığında henüz doğal halindeymiş. Estetiksiz olan Ceylan Özgül'ün orjinal görüntüsü ile son hali arasında inanılmaz fark var. Göğüslerine slikon taktırıp kalçalarını da büyüttüren Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın 'kedicik' profilinin ilk örneğiydi.

BABASINI ŞİKAYET ETMİŞ

2007 yılında elektrik mühendisi olarak İstanbul’da yaşayan babası Feridun Özgül, kızını Adnan Oktar örgütünden kurtarmayı denemiş. Kızını alan baba Ceylan Özgül'ü memleketi Balıkesir Ayvalık‘a götürülmüş. Ancak Ceylan Özgül babasıyla ilgili "beni zorla alıkoyuyor" şikayetinde bulunmuş. Reşit olduğu için de baba Fenidun Özgül tutuksuz yargılanmış. Ceylan Özgül o dönem kanallara çıkıp kendi rızasıyla Adnan Oktar grubuna katıldığını böyle anlatmıştı;

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