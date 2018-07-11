Ceylan Özgül bomba twitler attı! Adnan Hoca'dan kaçan kedicik

Adnan Oktar ile kediciklerine yönelik operasyona eski gözdesi Ceylan Özgü'den alkış geldi. Hatırlanacağı gibi Ceylan Özgül Adnan Oktar'dan kaçınca hedef haline gelmişti. Ceylan Özgül'ü karalama kampanyası yapan kedicikler şimdi tek tek gözaltına alınıyorlar.

'Kendisinin de şikayetçiler' arasında olduğunu açıklayan Ceylan Özgül witterda Adnan Oktar ve kediciklerle ilgili bakın neler yazdı:



-Galip olan Allah’tır. Allah devletimize zeval vermesin. Yeni sistemin bereketini milletimiz gördü bu sabah güneş daha güzel doğdu. Nihayet habis bir yapilanma daha cokertildi. Baskan Erdogan’a tesekkur ediyoruz.

Evlerden magnum silahlar çıkıyor :

-Örgüte ait evlerden magnum silahlar çıkıyor. 235 kişi şu an gözaltında. Çok şükür cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, dolandırıcılık ve şantaj yer alıyor.

Korkaklar sürüsü...

-Örgütün sempatizanlarına duyuru: şu an bir suç örgütünü destekliyorsunuz. Sıra destekçilere gelecek. Devlet sizi biliyor ve görüyor. Bence iki defa düşünün! Devletin yaninda oldugunu iddia eden bu korkaklar surusu hemen kacarlar madem devleti o kadar seviyorsunuz ve masumsunuz, teslim olsaniz

Heryerin kamera olmasına şaşıyorlar! Daha çok şaşacaklar

-Şu an örgütte kod adı Dragos olan merkezi yerleşim yerinin her yerinin kameralarla olmasına şaşıran basın mensubu kardeşlerimi izliyorum. Daha çok şaşıracak Türkiye ortaya çıkanlara

Şahidim türlü suçlara...

-Adnan Oktar örgütünden ayrılmış biri olarak söylüyorum, KEDİCİK kelimesi ile konuyu hafifletmenizi tavsiye etmem. Vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyorlar. Türlü suçlara karıştıklarına şahidim.

Bir dönem Adnan Oktar'ın en gözde kediciği olan Ceylan Özgül firarıyla gündem olmuştu. Adnan Hoca'nın elinden kaçıp kurtulan Ceylan Özgül, bir anda kediciklerin hedefi haline gelmişti. Gözaltına alınan Adnan Oktar için Ceylan Özgül de şikayetçiler arasında yer alıyor.

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