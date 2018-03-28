Çeyiz parası ne kadar oldu 2018 kimler alabilecek şartlar neler?

Çeyiz hesabı nedir, devletin verdiği çeyiz desteğinden kimler yararlanabilir, çeyiz desteğinin devlete geri ödemesi var mı? Çalışma hayatına yeni başlayıp da evli olmayanların tasarruf etmeleri amacıyla uygulanan çeyiz hesabından yararlanma şartları neler?

Öncelikle çeyiz hesabından yararlanmak için 3 yıl sisteme para yatırmanız gerekiyor, Çeyiz hesabı açtırmak için 24 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor ve 27 yaşını doldurmadan evlenmeniz gerekiyor.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Noyan Doğan, devletin çeyiz hesabına verdiği devlet teşvikindeki değişiklikleri "Bekâr çalışana 7 bin 500 lira destek" başlıklı köşesine taşıdı. İşte o yazıdan bir bölüm:

ÇEYİZ HESABI AÇTIRACAKLARA ÖNERİLER: "Devlet katkısının en üst limiti olan 7 bin 500 liradan yararlanmak için çeyiz hesabına toplam 30 bin lira yatırmanız gerekiyor. Bunu 3 yılda da yatırabilirsiniz, 5 yılda da ya da daha uzun sürede. Ama şu kadarını söyleyeyim, 22 yaşında çeyiz hesabı açtırırsanız, aylık 500 lira düzenli yatırırsanız; 27 yaşına geldiğinizde hesabınızda 30 bin lira birikiminiz olur ve devlet de size 7 bin 500 lira katkı yapar. Böylece 37 bin 500 liralık bir birikime ulaşmış olursunuz. İkincisi, evlenecek olan kişiler ayrı ayrı hesap açtırabilirler. Deminki örnekten yola çıkarak, evlenecek olanlar ayrı ayrı hesap açtırıp, 5 yıl boyunca katkı yaparlar ve her ay da 500’e lira yatırırlarsa; 27 yaşına geldiklerinde kendi birikimleri ve devlet katkısı ile birlikte 75 bin lira para alabilirler.

KİMLER, NASIL YARARLANACAK?

- Çeyiz hesabı açtırmak için 24 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

- Devlet desteğinden yararlanmak için en az 3 yıl hesaba para yatırılmalı.

- 27 yaşını doldurmadan evlenmek şart.

- 27 yaşını dolduranlar devlet desteğinden yararlanamıyor.

- Çeyiz hesabına aylık en az 125, en çok 1.250 lira yatırılması gerekiyor.

- Ayrı hesap açılabiliyor.

- Şartları yerine getirenler devlet katkısının tamamını alabiliyor.

- Evlilik sonrası, 6 ayda, hesaptaki birikim ve devlet katkısı kişiye ödeniyor."